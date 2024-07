La jardinería se convierte en un sector en boga, con una demanda que crece cada año

El sector de la jardinería es, dentro de los trabajos físicos y manuales, menos notable que el de la construcción y el de la fontanería, por ejemplo, ya que al no salir a la palestra mediática con la misma asiduidad puede parecer menos prolífico. Sin embargo, profesionales de esta rama afincados en Deza y Tabeirós-Montes aseguran que la demanda no para de crecer en los últimos años. Este aumento en la actividad económica de estas empresas está vinculado a varios cambios en los paradigmas sociales, según cuentan los trabajadores de este grupo, entre ellos el hecho de que cada vez la gente opta más por pagar para gestionar esta clase de tareas, cuando en el pasado solían ser los propietarios de las fincas y jardines los que las trabajaban.

Roberto Sánchez se dedica a la jardinería y a la arboricultura desde hace más de 30 años. Afincado en Lalín, además de realizar trabajos a domicilio también imparte formaciones para compañeros del sector o personas que están empezando en el. El empresario lalinense afirma que actualmente hay mucho trabajo en esta profesión: “Hay gran demanda, siempre la hubo per que como ahora queda menos gente que se dedique a esto, los que todavía estamos tenemos mucho trabajo”. Aunque su emplazamiento oficial es la capital dezana, Sánchez se desplaza por toda Galicia para arreglar jardines, cuidar árboles y plantas, siempre con un presupuesto cerrado. “Los que nos dedicamos a esto de forma profesional siempre vamos con una cifra cerrada. En mi caso, pido fotos e inspecciono yo mismo la ubicación para llegar a un precio” explica el arborista.

Asimismo, en A Estrada, Ignacio Taboada concuerda totalmente con su compañero de gremio: “Llevo trabajando en esto toda la vida, pero en los últimos años hay mucha demanda porque no hay gente que lo haga, no hay profesionales que se dediquen a esto”.

Taboada, al igual que Sánchez, imparte formaciones y asegura que el nivel de cualificación en este sector es alto, contrariamente a lo que se suela pensar. “Existe la creencia de que cualquiera puede hacer esto, pero para hacerlo bien tienes que saber muchas cosas, especialmente debes conocer las plantas y los árboles, las enfermedades que les pueden afectar, se mezclan disciplinas como la química, la física y la biología”, sostiene el estradense.

El bum de la pandemia

Tanto Roberto Sánchez, de Lalín, como Ignacio Taboada, de A Estrada, coinciden en que la pandemia supuso un antes y un después para la demanda en su sector. “Hubo un auténtico bum”, declara el lalinense, que añade: “La gente empezó a preocuparse por cuidar sus jardines, sobre todo el verano después del confinamiento, coincidiendo con la locura por las piscinas desmontables”. En esta misma línea, el estradense comparte que otra de las fiebres fue la de comprar árboles y plantas. “De repente a todo el mundo se le dio por la jardinería, al tener más tiempo entre manos se retomó el interés por cuidar lso espacios interiores y exteriores”. Desde entonces, confirman ambos profesionales, la tendencia ha ido en alza, ayudada por la falta otros factores como la obligación de la Xunta a mantener los espacios rurales limpios.

Preocupa la falta de relevo generacional

Como se mencionaba anteriormente, el volumen de trabajo en el sector de la jardinería no para de crecer. Cada vez son más los que demandan este servicio, mientras que el número de profesionales que lo ofrecen no solo no crece en paralelo, sino que disminuye. La falta de relevo generacional es una de las cuestiones que más preocupa al gremio, según cuentan Roberto Sánchez e Ignacio Taboada. Al tratarse de una actividad que requiere esfuerzo físico y trabajar al aire libre incluso si las condiciones meteorológicas no son las idóneas, no es una carrera que resulte llamativa para los que empiezan a meterse en el mercado laboral.

El intrusismo, un reto para el gremio

Por otra parte, y aunque parezca contradictorio con respecto a la afirmación de que hay más trabajo que personas que lo desempeñen, este sector se enfrenta a un gran problema de intrusismo laboral. “Como se cree que cualquiera puede hacerlo, son muchos los que se meten a esto cobrando menos y por hora” señala el lalinense, que alude a la falta de formación y profesionalización en algunos de los que se unen al gremio. Taboada secunda las declaraciones de Sánchez, pero matiza que el intrusismo no es una gran preocupación para el: “Hay trabajo de sobra, incluso si se mete a hacer gente no cualificada, no nos afecta a los que llevamos años y años en esto. De hecho, me parece bien que los que estén desempleados quieran sacarse un dinero con esto”.

