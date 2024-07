A Folla Revirada volve ás rúas da Bandeira polo seu medio século

O grupo folclórico A Folla Revirada da Bandeira cumpre este ano medio século de existencia, pois naceu canda a Festa da Empanada, na que debutou, e mantívose activo ata finais da década de 1980. Onte tivo lugar o primeiro dos actos conmemorativos previstos ao longo deste ano. Ás dúas da tarde fixeron unha foto de familia diante do Centro Cultural Vista Alegre, desde onde partiron tocando polas rúas da Bandeira. Seguidamente renderon unha homenaxe a Martín Otero, un dos membros fundadores do grupo, xa falecido. E, como non podía ser menos, remataron cun xantar de confraternidade.