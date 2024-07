Devoción e tradición na romaría do San Bieito no pazo de Trasulfe

O recinto do pazo de Trasulfe, en Rodeiro, foi un ano máis punto de encontro de moitos devotos da parroquia de Fafián e doutras veciñas de Camba, na celebración do San Bieito Abade, que aquí ten reminiscencias feudais ao celebrarse na capela do pazo fidalgo que no século XVI fundaran Pedro López Varela e a súa dona Sancha Álvarez de Vaamonde e Ulloa. Agora, nos tempos modernos, o dominio de nobres e eclesiásticos é substituído polas obrigas laborais e o consumismo, razón pola que a celebración secular pasou do propio día 11 de xullo, que foi xornada de traballo este ano, ao domingo seguinte, cando os devotos aproveitando o descanso dominical e o bo tempo, encheron a capela e aínda en maior numero o campo da festa onde houbo sesión vermú, xantar a base de polbo, carne ao caldeiro e sobremesas, sen que faltara a música nin quen se animara a bailar.

O sacerdote con fregueses no altar do santo. / DANIEL G. ALÉN

Houbo misas rezadas e cantada a solemne polo párroco e vicearcipreste de Deza, Alvito García Fente, e logo procesión arredor do pazo, co ritual de pasar baixo as andas das imaxes do San Bieito e da Virxe do Carme, e xa no interior da capela, bicar a reliquia –un fragmento do manto do santo abade que se garda nun cativo relicario dourado–, mentres o sancristán lles pasa o santo por riba da cabeza e ombreiros facendo o sinal da cruz permanecendo de xeonllos, e así afastar os malos espíritos, os problemas e as enfermidades que ameazan e preocupan aos mortais. Moitos devotos ofrecen cirios, misas, esmolas, mercan estampas que refregan no santo, levando o aceite bendito que fora queimado na honra do santo para a cura das enfermidades da pel.

Pazo, xardíns e cruceiro a principios deste século. / C.G. BUXÁN/F. RUBIÁ

Logo viría a parte profana da festa, coa sesión vermú e o xantar campestre con menú de polbo, carne ao caldeiro e sobremesas... E non faltou o baile ao son do Dúo A-Z.

Pazo de Trasulfe, fotografado por Durán-Loriga en 1946. / A.M.P.

Magnífica portada brasonada

Deste fermoso pazo barroco fan referencia numerosas publicacións. Fundado a principios do século XVI, ao longo dos séculos sufriu moitas modificacións pero por sorte conservou a magnífica fachada principal brasonada e ameada, que chamou a atención dos investigadores e historiadores que por aquí pasaron dende hai case un século. Daquela, os membros do Seminario de Estudos Galegos, nunha das xeiras polas Terras de Deza no ano 1929, debuxaron os seus escudos e ao tempo os remates máis singulares dos hórreos de Trasulfe e outros da parroquia de Fafián, e tamén a igrexa.

Escudo debuxado en 1929 por Xaquín Lorenzo ‘Xocas’, nas xeiras do SEG. / FdV

Décadas despois, en 1946, o investigador Miguel Durán-Loriga y Salgado, estivo na parroquia de Fafián tomando notas e retratando este pazo e a torre-tulla de Fafián, xa daquela instalada na ruína, coa idea de publicar un libro con outros de Galicia, que non chegaría a saír á luz ata setenta anos despois da man da Deputación Provincial de Pontevedra co título Pazos Gallegos (2016). Respecto do pazo de Trasulfe, destacaba a portada e os seus escudos ao tempo que lamentaba a adulteración do resto dos elementos barrocos do pazo en datas próximas a súa visita.

Inclusión no Inventario de Pazos y Torres

A principios da década dos oitenta do pasado século, o amigo Grato Amor Moreno, da Asociación Amigos de los Pazos de Vigo, incluíu este pazo no Inventario de pazos y torres... (1982) correspondente ás comarcas de Deza e Tabeirós, no que colaboramos, ofrecendo un resume da súa historia, as familias que o habitaron e detalle dos escudos que campan nesta morada fidalga. Posteriormente, ampliamos o publicado ata entón no libro A Comarca do Deza (1989), ao tratar da parroquia de Fafián e da época feudal en Deza.

A última publicación en forma de libro na que figura o pazo de Trasulfe, é na magna obra dos amigos Cesar G. Buxán e Francisco Rubiá Pazos y moradas hidalgas de Deza (2005), cun completo estudo no que, dende as orixes do pazo no século XVI ata os seus últimos propietarios, a familia Arias Rodríguez de Vilagarcía, se fai unha pormenorizada descrición da casa e das dependencias anexas e tamén dos once escudos coas armas dos Varela, López de Lemos, Arias, Mariño, Saavedra, Taboada e Churruchaos, que falan por si sós da importancia e das posesións que tivo na época de esplendor dos pazos.

Da fermosa capela, na que se celebra a liturxia do San Bieito, do seu retablo barroco e das vellas imaxes que garda, xa nos fixemos eco noutra reportaxe tempo atrás, sen que dispoñamos de espazo para repetilo aquí.

