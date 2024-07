Cifran en 200.000 euros o impacto do Clarinet Fest, cunha afluencia de 5.000 persoas

O balance do Galicia Clarinet Fest é “máis que positivo”: reuniu en Lalín a catorce dos mellores clarinetistas do panorama internacional, a catro pianistas, ao redor de 70 alumnos na Academia e a máis de 5.000 asistentes, entre congreso e concertos, tamén en Santiago. Esta quinta edición supoñía un dobre reto: o cambio de ubicación, no Polivalente Manuel Rivero, e o cobro de entrada aos concertos. Aínda así, a fidelidade do público, cunha media de 200 persoas por concerto, reafirma a calidade da programación e dos profesionais que foron pasando polo escenario.

Durante os oito días de celebración do festival, a ocupación hoteleira da comarca aumentou notablemente, co beneficio que iso supuxo para o comercio local e a hostalaría, como así llo comunicaron á organización responsables de restaurantes como Currás ou Cabanas. A satisfacción é compartida entre as persoas organizadoras: “Organizar un festival coma este é complexo, porque ademais da programación musical, existe toda unha arquitectura para deseñar o plan de formación que inclúe clases individuais e colectivas do profesorado cos arredor de 70 alumnos; impartíronse 151 horas de clase”, destaca o director artístico, Xocas Meijide.

O Galicia Clarinet Fest xera este mes un impacto económico directo duns 200.000 euros en Lalín: aloxamentos, imprentas, transportes, restauración, cachés, empresas de servizos, postos directos e indirectos, etc., amais de ser elemento dinamizador do territorio en canto a marca e turismo. Segundo un estudo da USC publicado pola Asociación Galega e Empresas Musicais, cada euro de investimento público ten un efecto multiplicador de 3,38 puntos. Ademais, Lalín converteuse durante os días do festival nunha vila multicultural, con alumnado, profesorado, artistas e público de catro continentes, xerando unha atmósfera de convivencia e de vínculos que posiblitarán para os asistentes novas oportunidades.

Galicia Clarinet Fest consolídase como unha das apostas máis potentes a nivel europeo no panorama da música clásica. “Esta edición marca un antes e un despois, coa xestión profesional que merece e coa vista posta en 2025. Temos un dos mellores festivais do mundo; así nolo trasladaron marcas, músicos, alumnado e público”, manifestou Meijide.