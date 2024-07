Rodeiro calcula un remanente de 727.000 euros una vez pagadas las facturas de años anteriores

La corporación de Rodeiro celebró ayer un pleno extraordinario en el que el voto a favor de tres de los cinco ediles del PP (faltaban Luis López y Suso López), frente a la abstención de PSOE y Unidade por Rodeiro, sacó adelante el pago de facturas por importe de 178.000 euros. El ejecutivo local se abstuvo porque de esa cuantía, 140.000 “fueron destinados en exclusiva al transporte de zahorra en periodo preelectoral, donde en el primer semestre de 2023 se abonaron más de 40.000 euros por el mismo servicio”.

El gobierno añade que solicitó explicaciones al proveedor por estos servicios, y la respuesta fue que “la actual portavoz del PP tenía constancia de estas facturas y servicios, pese a esto el gobierno actual no sabe dónde se encuentra esa cantidad de zahorra, ya que nos encontramos un destrozo en el rural”.

Desde el PP su portavoz, Cati Somoza, quiere recordar que no formaba parte del anterior gobierno del PP, que el área de Obras estaba en manos del ex alcalde Rubén Quintá (fallecido el pasado 23 de marzo) y que ha solicitado de forma reiterada poder consultar esas facturas desde el pasado septiembre. “O no me respondían o decían que tenían que resolverlas antes”, explica la concejala, que aclara que tampoco se pueden pedir a los ediles del anterior gobierno popular ya que son facturas que entran por registro y deben permanecer en el consistorio.

“No voy a entrar en si son o no cuantías desmesuradas”, apostilla Somoza, que recuerda que antes de las elecciones a Rodeiro le tocó el turno de las máquinas de la mancomunidad, que suelen generar más gasto por accesos a granjas o transporte precisamente de material. Se pregunta, también, por qué estas facturas no se abonaron ya a finales del año pasado, cuando salió adelante un reconocimiento extrajudicial de crédito.

Para el ejecutivo de coalición, con el pago de facturas y los reparos que quedaron levantados en el pleno de ayer se da por concluido el pago de recibos de años anteriores “y se abre una nueva etapa, donde el remanente quedó significativamente mermado, pasando de los 1,6 millones de enero de 2023 a los 727.226 a día de hoy”. Para PSOE y Unidade, se emplearon cerca de 900.000 euros del remanente “con la finalidad de ganar unas elecciones”. Somoza le recuerda al alcalde José Luis Camiñas y al líder de Unidade, Alberte Lamazares, que cuando el PP recuperó el gobierno local, en 2011, también abonó “por responsabilidad” facturas pendientes del ejecutivo de José Vence y Manuel Salgado. El alcalde se congratula de no haber acometido el plan de bacheo del PP con 800.000 euros de dotación, “de hacerlo, a día de hoy, deberíamos dinero”, asegura.