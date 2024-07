Os participantes do Campamento Aventura+ coñecen con Paz Pérez cómo funciona a política local

Os 25 nenos e nenas que participan no Campamento Aventura +, da Xunta de Galicia, foron recibidos onte no salón de plenos do consistorio de Lalín pola tenente de alcalde, Paz Pérez. A número dous do goberno explicoulles cómo funciona a corporación local, e tamén lles falou da importancia da Feira do Cocido. A comitiva visitou outros enclaves da vila como a praia fluvial de Vilatuxe, ou o Museo Casa do Patrón. Proceden de Vigo, A Coruña, Marín, Burela ou Carballo.