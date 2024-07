O Pontiñas amplía a exposición da Casa do Patrón

Pontiñas Centro Comercial e de Ocio Gadis amplía a exposición do Museo Casa do Patrón que exhibe no Local 47, grazas a un novo acordo de colaboración asinado polos responsables de ambas entidades, María Lázara e Manuel Blanco. “Coa intención de darlle máis visibilidade ao noso valioso patrimonio, decidiuse ampliar a mostra, engadindo obras e elementos que ofrecerán unha visión aínda más ampla da historia da nosa comarca”, apunta.

A través das pezas expostas pódese seguir todo o proceso do liño e ver pezas fabricadas con este material, coma sabas, camisas e unha colcha feita con mistura de lá. Tamén destacan pezas de labranza e unha ampla colección de artigos utilizados no día a día das casas tradicionais, ofrecendo unha visión máis completa e detallada da vida e o traballo dos antepasados.