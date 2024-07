O que o ollo non ve... no ceo

Unha trintena de persoas participou na sesión de astrofotografía desenvolvida o xoves no Museo Ramón Aller a cargo do experto Francisco Javier Cerdán, no marco do Verán Astronómico en Lalín. Participaron a concelleira de Turismo, Begoña Blanco, e o director científico de Lalín Starlight, catedrático de astronomía e coordinador de investigación do OARMA (Observatorio Astronómico Ramón Mª Aller da USC), José Ángel Docobo, que recordou que Cerdán xa expuxo en Lalín en abril de 2023, con motivo da concesión da candidatura do Destino Starlight ao municipio.

Na primeira parte da sesión, Cerdán explicou todos os pasos que hai que dar para obter unha astrofotografía, é dicir, unha imaxe de calquera corpo celeste e tamén relatou como en moitos casos este proceso leva horas para capturar un intre. Hai que empezar montando o telescopio, de noite, e tomar moi diferentes tomas para obter a definitiva. Mostrou unha astrofotografía dunha nebulosa realizada por el. E foi explicando as orixes da astrofotografía, coas primeiras imaxes da Lúa, datadas en 1840, as do Sol (1845) ou dunha nebulosa (1880). Deu conta da montaxe do equipo, accesorios a utilizar, tempos e sesións que se precisan para unha foto, procesado e mostra do resultado de varias imaxes, da man do equipo que usa, agás a cámara principal que a ten en reparación. Nunha segunda parte, proxectou en remoto diferentes obxectos cun telescopio preparado para astrofotografía.

Este ciclo de actividades terá continuidade o 12 de agosto coa Noite das Perseidas, consistente na contemplación a simple vista de máis meteoros, sempre coa explicación de persoas especialistas. Así mesmo está previsto desenvolver outro visionado desde o Alto de Rodelas cando as condicións meteorolóxicas o permitan.