Lalín visita aos seus irmáns europeos

Un grupo de nove mozos e mozas lalinenses de entre 15 e 20 anos, acompañados por un monitor de Cirla (Comité de Irmandamento de Lalín), parte hoxe con destino á localidade belga de Linden-Lubbeek, para participar no xa tradicional intercambio xuvenil que terá lugar do 20 ao 29 de xullo. Sesenta xóvenes procedentes das seis localidades irmás da federación de vilas europeas Linden saúda Linden compartirán experiencias durante dez días e reforzarán os lazos fraternais que unen as poboacións das comunidades irmandadas dende hai medio século.

A temática do intercambio deste ano será a saúde e os hábitos de vida saudables entre a mocidade europea; por tal motivo, os mozos e mozas lalinenses participantes prepararon un traballo sobre os distintos servizos, programas e institucións que promoven a saúde entre a mocidade galega, traballo que presentarán aos participantes dos demais países.

Durante o encontro, visitarán o Parlamento Europeo en Bruselas, o Teatro Anatómico de Kruidtuin e algunhas institucións belgas dedicadas ao coidado da saúde. Tamén realizarán actividades físicas (kayak, trekking, laser tag, ioga...) e manifestacións artísticas, como a preparación dun flashmob.

Este proxecto forma parte dos actos institucionais que cada ano se organizan dende a federación de concellos irmanados Linden saúda Linden, no que Lalín se atopa integrado dende 2004, e conta co finanzamento do programa europeo de mobilidade Erasmus+.