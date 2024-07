Gonzalo Louzao reiniciará las negociaciones para adquirir el solar de Madeiras Chao

Efectivamente, los jóvenes estradenses no cuentan con ningún espacio destinado a actividades enfocadas en su rango de edad. Mientras que en los jardines municipales existen áreas de juego para los más pequeños, con el equipamiento correspondiente, como toboganes y columpios, los adolescentes deben hacer uso de espacios urbanos cuya función inicial no es la que ellos le dedican. Alguno de los puntos que más frecuentan son la carballeira de la Praza da Feira o los estacionamientos de A Casa das Letras y el Teatro Principal, lo que en ocasiones levanta las quejas de lso vecinos de la zona. Finalmente, si bien es cierto que uno de los pasatiempos predilectos de la juventud durante los fines de semana es el botellón, cabe tener en cuenta que la falta de alternativas a disposición de los adolescentes para disfrutar del tiempo libre no ayuda a combatir el problema.