Os cativos do campamento de Silleda visitan aos seus maiores para fortalecer o vínculo interxeracional

Medio centenar de nenos e nenas do campamento de verán que organiza o Servizo Lúdico Educativo do Concello de Silleda visitaron onte a residencia de maiores da localidade nunha actividade que busca fomentar as relacións interxeracionais. Os cativos escribiron o nome dos maiores nun globo que logo lles entregaron. A iniciativa gozou de gran aceptación por parte dos participantes, o que abre as portas para repetila noutras etapas do campamento estival.