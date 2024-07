Carabelo denuncia que en Lalín hay “niñas y jóvenes inmigrantes perseguidas y vigiladas”

La directiva de la Asociación Carabelo emitió ayer un comunicado en el que muestra su postura ante la problemática relacionada con los empadronamientos en Lalín. Como “conocedoras de primera mano de los hechos”, se ven en la obligación de aclarar “las situaciones que se vienen viviendo en nuestro pueblo hace varios meses, ya que hablamos de sucesos muy graves que repercuten en nuestra sociedad”.

El colectivo que preside Valentina Díaz tiene sede en Lalín y lleva trece años trabajando con familias vulnerables, focalizada especialmente en el apoyo a la infancia y la juventud. A través de su voluntariado multicultural, ha prestado su labor asistencial desinteresada a personas de nacionalidad española y llegadas de países como Venezuela, Cuba, Perú, Marruecos, Pakistán, República Dominicana, Argelia, Senegal, Ucrania y Paraguay. “Siempre integrando sus diferentes procedencias –y las de sus madres/padres–, sus culturas y creencias, fomentando un ambiente de convivencia y de aprendizaje entre alumnos, voluntarios y familias –reza el comunicado–. Siempre trabajando a favor de los derechos humanos, intentando paliar la desigualdad y apostando por la educación como herramienta integradora”.

Por eso, desde Carabelo consideran que “no hablar de lo políticamente incorrecto no puede servir para esconder los problemas; para poder solucionarlos hay que informarse debidamente, debatirlos y llegar entre todos a un consenso constructivo”. Entienden que no puede haber debate en lo que se refiere a “derechos humanos universales” y, en concreto, “el derecho fundamental contra la trata de personas”. “Ser inmigrante, por supuesto, no es un delito, el delito es aprovecharse de dichos inmigrantes en situación vulnerable y hacer un negocio de ello”, exponen. Y sostienen que “muchas veces estas personas llegan a Lalín y viven en condiciones infrahumanas, hacinadas en bajos, sin agua corriente, sin luz natural, sin baño, ni asistencia que cubra sus necesidades básicas”. “Esto no es integración, esto es trata de personas”, sentencian.

Toda esta situación, apuntan, “además de afectar a la población en sus espacios de convivencia, afecta a las niñas y jóvenes inmigrantes, muchas de ellas nacidas en Lalín, que están siendo perseguidas, vigiladas y limitadas en sus derechos”. Ellas mismas, desde la asociación, han pasado “situaciones de miedo e indefensión por defender los derechos de una menor”.

La noticia publicada esta semana en FARO DE VIGO sobre la conversión al islam de un menor vulnerable, hijo de un miembro de Carabelo, es “otra consecuencia de querer evitar tocar temas políticamente incorrectos”, afirman. Estos hechos “no tienen nada que ver con las religiones, la cultura o las costumbres de cada país”, manifiestan, sino que son “situaciones inadmisibles para una buena convivencia”.

Carabelo advierte de “las graves consecuencias de dejar crecer estas mafias”, en alusión a “ciertos individuos y no todo un colectivo”. “Aunque siempre lo vemos como algo muy lejano, está sucediendo en nuestro pueblo”, subraya. “Lamentablemente, es una realidad”, por mucho que “tratar este tema cree alarma social”.

Por último, recalca que su labor seguirá siendo la misma, el apoyo a las familias más vulnerables, “sea cual sea su procedencia, su religión o su cultura, siempre en favor de una integración y buena convivencia que repercuta en toda la sociedad”.