O premio Xosé Neira Vilas de Novela Curta conta con tres pes: proxección, prestixio e pluralidade

As Insuas de Gres foron onte o escenario de presentación das obras gañadoras do Premio Xosé Neira Vilas de Novela Curtas en 2022, Cristais rotos, de Álvaro Domínguez, e Nove Lúas, en 2023, de Jorge Cubela.

O acto tivo lugar xunto ao monolito adicado ao escritor pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, e contou coa presenza do presidente da Fundación Xosé Neira Vilas, Fernando Redondo; un dos membros do xurado, Armando Requeixo; os dous gañadores; o editor de Edicións Embora, Miguel Toval; o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; o deputado provincial responsable de Cultura, Jorge Cubela; e o edil de Cultura de Vila de Cruces, Julio López.

Durante a súa intervención, Fernando Redondo lembrou que este premio foi creado polo propio Xosé Neira Vilas, falecido en novembro de 2015. Redondo convidou a todos os presentes á cita do 3 de novembro para conmemorar o nacemento do escritor “e, dentro dun ano, de novo aquí nas Insuas de Gres, a carón do Ulla, símbolo do paso do tempo”. Pola súa banda Armando Requeixo indicou que este premio cumple coas 3 pes: proxección, pluralidade e prestixio. “Proxección porque serve para impulsar voces que están comezando; pluraidades de estilos e de temáticas e prestixio por levar o rótulo de Neira Vilas”.

Mentres tanto, Miguel Toval agradeceu o apoio a este premio tanto por parte dos autores como do xurado e das institucións. Neste caso, tanto Valentín García fixo fincapé no compromiso da Xunta coa Fundación para darlle a Neira Vilas o recoñecemento que merece, como Jorge Cubela avanzou que a Deputación vai colaborar económicamente coa fundación, á que lle agradece que manteña o legado “dun dos escritores máis grandes da lingua galega”.

Actuación de Lucerniñas

Dende o Concello, o edil Julio López indicou que os autores das últimas dúas novelas premiadas xa forman parte da familia da fundación de Gres. Mentres tanto, Álvaro Domínguez quixo falar dos personaxes da súa novela Cristais rotos, indicando que este título fai referencia á fraxilidade da mocidade, mentres Lionel Rexes, pai de Nove Lúas, explicou que a xénese desta obra está na tradición oral, “fonte de inspuración e auténtica fdactoría cultural”. O evento contou coa actuación do grupo de música Lucerniñas, de Boqueixón.