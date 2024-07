Falece en Lalín o prestixioso xurista Victorino Gutiérrez Aller

O reputado xurista Victorino Gutiérrez Aller, autor do primeiro formulario notarial en galego, faleceu en Lalín aos 87 anos. Sobriño do célebre astrónomo Ramón María Aller, estudou Dereito na Facultade de Santiago. Notario desde o 1969, exerceu en Forcarei, Celanova, Arzúa e, desde o 1983 ata a súa xubilación no 2007, en Lalín.

Membro da Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística, participou na comisión redactora da Lei do Dereito Civil de Galicia. Distinguiuse polo impulso ao emprego do idioma galego nos ámbitos xurídicos, con aportacións como o Formulario Notarial publicado no 1998 pola Real Academia Galega, que foi un instrumento moi útil para incorporar esta lingua aos documentos e procedementos que se realizaban nas notarías de vilas e cidades. Tamén é destacable o seu traballo sobre o réxime económico-familiar e sucesorio no Dereito Civil de Galicia.

Acto de nomeamento de Fillo Predilecto de Lalín, en xullo de 2016. / Bernabé/Javier Lalín

Entroutros recoñecementos, foille concedida a Insignia de Ouro da Irmandade Xurídica Galega, así como o premio honorífico da Fundación Luis Peña Novo. En xullo do 2016 o Concello de Lalín nomeouno Fillo Predilecto, nunha homenaxe na que a súa figura foi enxalzada pola escritora e sociolingüista Pilar García Negro e polo exfiscal superior de Galicia Carlos Varela. En novembro dese mesmo ano Victorino Gutiérrez Aller publicou Acta de vítimas (editorial Laiovento), unha novela que se desenvolve na posguerra, co trasfondo da represión política na vida cotiá da Galicia dos anos corenta.

*Xornalista e fillo do finado