Lennon, o pasado dun emblema en imaxes

“A xuventude xa non é o que era”. Os mozos de hoxe en día están cansos de escoitar esta frase. Emprégase para todo, para comparar as xeracións máis veteranas coas máis novas en termos de profesionalidade, de resistencia ás adversidades... en resumo, de calquera tipo de conducta. Dentro delas, como non? A forma de saír e de desfrutar da festa tamén é obxecto de parangón.

O persoal á fronte dahamburguesería do segundo andar. | // KIKO TORRADO

Os que pertencemos á ponte xeracional que supón nacer nos 90 podemos dar fe de que, polo menos na Estrada, a vida nocturna cambiou considerablemente. E iso que non vivimos a súa época dourada, a da década anterior. Os da primeira quinta aínda coñeceron locais emblemáticos como o Boogie, Sucursal ou Viceversa. Os da segunda, pouco ou nada saben deses nomes. Nunca traspasaron o limiar das súas portas. Aínda que si tiveron a sorte, se pode considerarse tal, de pisar a pista da emblemática Discoteca Lennon, de apoiarse nas súas barras ou descansar nos seus sofás.

Un dos entroidos ao estilo brasileiro celebrado na discoteca. | // KIKO TORRADO

Este local, ou máis ben nave, emprazado no número 182 da Avenida Benito Vigo pechou as súas portas de xeito definitivo ¬polo menos ata o de agora¬ no ano 2018. No 2022 falábase dunha posible compra do inmoble por parte dun empresario con outros negocios do ocio nocturno na zona de A Coruña, o que auguraba unha reapertura, mais esta non chegou a acontecer.

Camareiros posando xuntos. | // KIKO TORRADO

Agora, ao pasar por diante do recinto, só se contempla maleza e un edificio loitando por escaparlle á condición de ruína. Unha realidade moi diferente á do seu pasado icónico, aquel que aínda hoxe moitos lembran con nostalxia. As súas paredes viron noutrora crecer a varias xeracións. E, se nos poñemos románticos e metafóricos, mesmo nacer a outras tantas. Ao fin e ao cabo, non foron poucos os que na súa pista atoparon o amor.

Demostración de coches.

A Lennon foi para os estradenses o que, facendo referencia á obra Eroski Paraíso da compañía Chévere Teatro, a discoteca Paraíso era para a sociedade de Muros e contorna durante os oitenta. Cada sábado, a mocidade de A Estrada e bisbarras dábase cita ante as súas portas. Autocares chegados de concellos próximos como Silleda, Lalín, Forcarei ou Cuntis descargaban na vila a decenas de persoas que ateigaban os dous pisos desta sala de festas, cuxas portas abriron por primeira un 31 de decembro de 1981.

O seu propulsor foi o empresario local Ramiro Abelleiro, á fronte tamén de Sala Gradín. En cambio, segundo lembra nas súas “Historias de Adoquín” o estradense Ricardo Terceiro, o xefe de mandos era Kiko Torrado, quen en 2015 abriu unha conta de Facebook para recompilar recordos e fotografías daquela época. “Kiko Torrado era el que llevaba todas las gestiones de la Lennon, esa el ‘jefe a sueldo’, el ‘pincha’ a los mandos de luces y lectores de CD’s. También cogía el micro para avisar de las salidas de los buses, del 127 que no dejaba salir a otros coches o de que a ‘Vanessa la está esperando su padre en la puerta’”, así o describe Terceiro no seu texto.

Ao seu escenario subíronse grandes nomes da escena musical da época, como Mecano, Juan Pardo, Pimpinela, Lorenzo Santamaría, El Consorcio, Alaska, Barón Rojo, Obús, Los Inhumanos, Tino Casal, Mocedades, Sergio Dalma, La Mondragón, Camela , Lux Casal ou mesmo os primeiros tempos de Cruz y Raya. Con todo, a actividade da Lennon estaba moi diversificada e con frecuencia organizábanse toda clase de eventos, dende demostracións e convencións de coches, a Entroidos ao máis puro estilo brasileiro. Algún verán mesmo se apostou por sacar a discoteca á rúa, nun experimento bautizado como Aire by Lennon.

O máximo resplandor desta sala de festas viviuse na década dos oitenta, como xa se mencionaba anteriormente. Na retina das testemuñas quedarán gravadas para sempre as imaxes daqueles tempos. Da zona do aparcamento ateigada de vehículos estacionados, do gardarroupa, da hamburguesería para meter algo no estómago e evitar así os lamentos do día seguinte tras a inxesta de alcol. Todas esas estampas que, moi posiblemente, non volvan repetirse.

Malia o seu bo funcionamento, a mediados dos 90 este icono do sábado noite botou o peche. Nese momento a forma de experimentar a festa na Estrada sufría un cambio de paradigma, deixando paso a unha proliferación de pubs no centro da vila, en lugar de optar por grandes espazos ás aforas das urbes. O xentío concentrábase na Serafín Pazo ou na Zona dos Viños. Aínda que este peche non era unha despedida definitiva.

No 2015 e baixo unha nova xerencia, a Lennon volveu a poñerse en funcionamento. Foi nesta segunda vida na que os nacidos nos 90 puidemos experimentala. A nosa experiencia, en cambio, era completamente diferente á que nos narraran nosos pais ou achegados de maior idade. Non había Entroidos ao son da samba brasileira, tampouco demostracións de automobilismo, nin sequera as famosas hamburguesas. De feito, o segundo andar do edificio permaneceu cerrado ao público durante os dous anos que continuou en funcionamento.

Din que as segundas oportunidades nunca son boas e pode que dita afirmación sexa esaxerada. O certo é que as xeracións cambian e a “xuventude xa non é o que era”, aínda que isto non significa que sexa peor ou mellor. De calquera xeito, na memoria colectiva estradense sempre reinará esta xoia do sábado noite, da que agora queda un edificio co cartel de “Se vende” e unha conta de Facebook na que, por fortuna, se paralizou o tempo, con imaxes que permiten volver a aquela época mesmo para os que por entón non existíamos.

