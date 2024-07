Lalín se llena con la feria

La feria en Lalín es una tradición que atrae a muchas personas al campo de la feria. Ayer se celebró la segunda del mes con un gran número de asistentes, que incluso llegaron a completar el parking del municipio. Con el clima acompañando, la gente se echó a las calles para disfrutar de esta jornada de mercadillo. Para los transeúntes el recinto ferial estaba muy animado e incluso en general, se atrevían a afirmar que se trataba de una de las mejores ferias de la temporada.

Pero no solo concuerdan en la cantidad de personas que merodearon ayer entre los puestos, también tienen más o menos claro los motivos por los que acuden. “En el verano apetece más venir”, comenta Rocío Fariñas, una de las compradoras. Y es que, aunque ya haya pasado un mes desde el comienzo de la estación más calurosa del año, lo cierto es que el buen tiempo no ha terminado de llegar. Esta visitante reconoce que lo visita con asiduidad la feria, y que en esta ocasión ha venido a recoger a sus hijos, que se encontraban de paseo con su abuela.

Rocío Fariñas, junto a sus hijos Mateo y Paula, en la feria. / | // BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Aunque no se pasee entre los puestos muy a menudo, cuando lo hace afirma que “siempre cae algo. Yo esta vez me llevo flores, pero siempre que vengo compro alguna cosa, tanto para mí como para los niños”. Sus hijos se iban encantados porque habían conseguido llevarse algo para casa. En el caso de Paula, consiguió un nuevo juguete y su hermano Mateo, una equipación deportiva del Real Madrid, en concreto, la de Luka Modric.

Fariñas además de comprar se fijó en que son pocas las caras conocidas que ha visto durante esta jornada de feria. “Me di cuenta de que hay más gente de fuera que de aquí”, dice. Y es que no está muy equivocada. Entre los puestos se encuentran Loli y Patricia, madre e hija. La progenitora es de Dozón y la joven vive en Barcelona. Esta última está de vacaciones con su familia y se han animado a dar una vuelta por la feria. “Mi madre conoce la zona y nos acercamos a dar un paseo hasta aquí, a ver un poco el ambiente y a comprobar si ha cambiado mucho la zona en estos últimos años”. Patricia se acuerda de haber venido a la feria cuando era pequeña. La visitaba cada verano. Y en su mente se ha quedado grabado cuando todavía vendían ganado, algo que ahora ya no se hace. Además de vivir el ambiente madre e hija aprovechan la ocasión para pasar el día y para disfrutar de la gastronomía. “Venimos a por el pulpo, que siempre cae”, reconoce Patricia, que al vivir en Barcelona no disfruta de este manjar tanto como quisiera. Además, su madre también aprovecha el paseo para reencontrarse con gente: “Siempre te encuentras con familia o con amigos que hace tiempo que no ves”.

Patricia y Loli durante su visita a la feria de Lalín. / Bernabé/ Javier Lalín

Aunque los visitantes son una parte fundamental de la feria, por el otro lado tenemos a los feriantes. Isabel Fernández, que regenta un puesto de ropa, está de acuerdo con el público visitante en que hay bastante gente. “Hay buen ambiente, además de que el tiempo acompaña y eso influye mucho”, afirma. Ella, junto con su marido acuden cada día 3 y 18 a Lalín y también cuenta que en la anterior ocasión hubo bastante gente por lo que “la cosa no nos fue nada mal”. Sobre el balance de ventas de la jornada de ayer, revela que “fueron buenas ya que hizo muy buen día, que aquí no suele ser habitual, pero cuando hace buen tiempo las cosas van bien”. A pesar de que no se puede quejar, si que admite que la gente tampoco ha realizado unas compras escandalosas en el puesto, pero en general está contenta. Isabel, además, da una de las claves de la feria: la hora de mayor afluencia. “La gente suele venir más sobre las once y media o doce del mediodía, y hasta la una y media es el tramo de mayor trabajo”, confiesa.

Isabel Fernández y su marido, en su puesto de ropa. / Bernabé/ Javier Lalín

Aunque esta feriante no muestra ninguna queja, Lidia Jiménez, que está al frente de un puesto de trabajos, se muestra más crítica con la jornada. “Ha venido mucha gente, pero no compran demasiado, se les ve que han venido más bien a dar un paseo”. Ella de nuevo cree que el clima es un factor decisivo para que la gente se acerque hasta los puestos, pero ella nota un descenso en las compras sobre todo en verano. “En esta época se vende menos, porque normalmente compran más las personas del propio pueblo. Los de afuera vienen más de paseo”.

Lidia Jiménez, en su puesto de calzado. / Bernabé/ Javier Lalín

Sea como sea, las calles estaban llenas de gente, que tras tanto pasear deciden pararse a comer algo para reponer energías, y, ¿qué hay más típico en una feria que el pulpo? Julio Castro, encargado de la pulpería Anzo, estaba encantado con la cantidad de gente que pasaba. “Está habiendo mucha gente, porque están de vacaciones, hace buen día y aprovechan para llevarse el pulpo para casa”. En días como el de ayer, sus ventas puedes incrementarse entre 50 y 60 kilos de pulpo, más que en un día normal.

Julio Castro en su puesto de pulpo. / | // BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Lo que más sorprende sobre este puesto es que a la hora en la comienza a servir. “A partir de las diez y media u once ya me empiezan a pedir pulpo, para desayunar, y más tarde para llevar para casa”, revela. Este pulpeiro también asegura que en el mes de agosto el ambiente suele ser parecido, así que habrá que volver para comprobarlo.

