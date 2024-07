Avisos de Correos para extranjeros "desconocidos" empadronados en un piso turístico de Lalín

Un vecino de Lalín tiene un piso para alquiler vacacional en la rúa Antonia Ferrín Moreiras, la antigua calle D del casco urbano. Ayer por la mañana abandonaban su piso unos turistas, así que decidió visitar el inmueble para comprobar que todo había quedado en orden. Pero al abrir el buzón se topó con dos avisos de Correos para otras tantas personas extranjeras, para que pasasen a recoger en las oficinas de la rúa B dos notificaciones del Concello remitidas el pasado 9 de julio y que, claro, no fueron entregadas en mano. El dueño del inmueble recalca que nunca ha tenido alquilada la vivienda a esas dos personas y que tampoco las conoce.

El BNG de Lalín propone la creación de una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en el padrón municipal. Es su respuesta la invitación del portavoz del gobierno, Avelino Souto, a que actúen “por canales oficiales”. “¿Qué canal más oficial existe que una moción que se debate y vota en un pleno municipal?”, inquieren los ediles nacionalistas.

Lalín no es ajeno a la crisis demográfica que azota el interior de Galicia, pero, año tras año, ha conseguido ir salvando la barrera de los 20.000 habitantes y, por tanto, manteniendo la categoría municipal. A 1 de enero de 2023 –última cifra oficial del INE (Instituto Nacional de Estadística)– tenía 20.282 empadronados, 81 más que un año antes. “A pesar de que el aumento de población sea, desde todas las perspectivas, una buena noticia, la realidad semeja no ser tan alentadora”, advierte el Bloque. Rememora la baja de golpe de 108 personas extranjeras, que trascendió en enero pasado a través de un decreto de la alcaldía del 27 de diciembre, en el que se declaraba la caducidad de su registro en el censo para estas personas no comunitarias y que no disponían de autorización de residencia permanente.

“Sin embargo, y aunque el problema no es nuevo –añade–, la realidad de las últimas semanas deja ver que nos enfrentamos a una situación de máxima importancia y que preocupa de manera grave a los vecinos de Lalín”. Asegura que son varios los que, a través de la oposición o incluso acercándose en persona al consistorio, “advierten de que en sus viviendas, tanto en vacías como en habitadas, hay gente empadronada de la que desconocen su identidad y que, por supuesto, nunca ha residido allí”.

Opacidad

Desde el Bloque se acusa al gobierno de José Crespo de “opacidad”, ejemplificada en el último pleno cuando su portavoz, Francisco Vilariño, denunció que el Concello había denegado a un propietario el acceso al expediente de alta de varias personas que constaban en su vivienda sin tener conocimiento de las mismas, amparándose en la Ley de Protección de Datos. Considera que es un argumento “falso a todas luces”, ya que “nunca se podría dar una alta en una vivienda sin el consentimiento expreso del dueño y, por tanto, siempre tendría derecho a poder consultarlo”. Hechos como estos están generando “una gran desconfianza por parte de la ciudadanía, que requiere de atención y de que se aclaren estas anomalías”. “Incluso pueden favorecer, si están bajo una situación de descontrol, la presencia de mafias en el concello”, sostienen.

Estos empadronamientos “irregulares” son una “anomalía” de la que muchos vecinos no eran conscientes hasta hace poco, lo que ha generado “alarma, malestar, preocupación y dudas”. Desde el BNG entienden que el gobierno y los demás partidos de la corporación municipal deben “hacer frente” a esta “situación de alerta” de la forma más rigurosa posible, garantizando que se cumpla la ley en todos los casos y facilitándole a la población la información requerida en cada caso particular”, pero que “también puedan aportar datos de interés”, tanto los lalinenses de nacimiento como los inmigrantes.

Alarma social

El Bloque alerta de “un posible delito penal, al tratarse de falsificación de documentos”. “Un gobierno con un mínimo de responsabilidad tendría que estar muy preocupado y hacer todo lo necesario para poner fin, y no mirar hacia otro lado, como está haciendo”. Tilda de “totalmente demagógica y falsa” la argumentación del PP al negar que se esté produciendo tal situación y acusarles de “crear alarma social”, cuando “a día de hoy es una de las preocupaciones más importantes que tienen nuestros vecinos”. “Una vez más, el PP intenta engañar a la ciudadanía o no se entera de lo que está pasando en nuestra villa”, dice.

Los nacionalistas no consienten que la respuesta del ejecutivo sea “mentir y decalificarnos”, y le toman la palabra a Avelino Souto cuando dice “que nos dirijamos por canales oficiales”. Así que contestan con la moción para solicitar una comisión de investigación, integrada por los cuatro partidos políticos que conforman la corporación municipal y en la que todos los miembros puedan requerir los datos del padrón para estudiarlos y dar solución a “un problema de gran calado social, siempre garantizando la protección de datos”. Asimismo, proponen abrir un plazo público para que todo vecino o asociación que lo desee pueda aportar datos o documentación relacionada con el fin de la comisión.