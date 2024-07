Merza no pierde el ritmo

En Merza la música no deja de sonar. Después de que la semana pasada finalizara el Galaico Brass Fesival, la parroquia mantiene el ritmo con el curso de percusión avanzado, que finalizó ayer en el auditorio y con la primera edición del Merzadrums, que arrancó también la pasada jornada, y que continuará hasta este domingo

Ante tanta oferta musical, se puede llegar a pensar que podría suponer una molestia para la gente de la zona, pero nada más lejos de la realidad. Ellos están encantados. Hablando con personal del bar Rufo, comentaban que ellos habían vivido más el festival, no por nada, sino por una cuestión de proximidad, ya que los alumnos del curso de percusión lo estaban realizando en el auditorio, que está un poco más alejado. De este primer evento musical Raquel, trabajadora del establecimiento, afirma que los conciertos fueron una barbaridad, y que fue impactante poder atender a personas provenientes de diferentes países, que formaban parte de afamadas orquestas. “¿Sabes lo que es atender a las cuerdas de alto nivel o que entren los miembros de la orquesta de Chicago?”, comenta esta camarera.

Natalia Guzmán, gerente del restaurante O Refuxio también reconoce que la semana pasada comieron en su establecimiento tanto los profesores como la directiva del festival y que ahora lo hacen todos los alumnos del curso de percusión. Esto ayuda mucho al negocio ya que como afirma, “nosotros trabajamos mucho con el clima y ahora, aunque esté mal tiempo, como la semana pasada, está lleno, porque tenemos a todo el mundo para comer”. De hecho, sobre estos días ella se atreve a describiros como “un Sanxenxo en Merza”. Guzmán también cree que es de agradecer a toda la gente implicada en las diversas iniciativas musicales el hecho de que aviven la parroquia y el rural. “Este tipo de cosas suponen una riqueza general tanto para la empresa como para los trabajadores y para que la gente pueda optimizar los recursos. Ojalá pudiera haber más cosas de estas durante todo el año”, afirma la gerente.

Natalia asegura que, en el caso concreto de su negocio, no es tan importante que se llene el fin de semana porque ahí están asegurados, pero durante la semana antes cerraban los lunes, los martes por la tarde y los miércoles, tanto por la tarde como por la noche. Esto ahora ya no sucede. “Ahora estamos abiertos y hay más personal trabajando”. Aunque su negocio se ve beneficiado, reconoce que no es el único. “Al final este tipo de eventos nos repercute a todos, porque las casas y hoteles están llenos de gente que viene a ver los conciertos, de padres y profesores de fuera”. Esto lo cuenta sin ningún tipo de competitividad porque asevera que entre todos los negocios de la zona se llevan bien. “Si alguien viene al restaurante a desayunar, le digo que se vaya a la de Rufo, y ellos le dicen que se vengan a O Refuxio a comer y a comprar helados y gorros a la librería”, concluye Natalia.

Susana Ramos, en su librería de Merza / BERNABÉ/ JAVIER LALÍN

Precisamente, en la librería se encuentra Susana Ramos, que al igual que el resto de testimonios, está encantada con las actividades musicales. “La verdad es que hay mucho movimiento, más en el Galaico que ahora con el de percusión, pero le da mucha vida a todos los que vivimos aquí”, reconoce la gerente del negocio que lleva su nombre. Considera que, durante el tiempo que duró el festival, el ambiente era diferente y que la organización era distinta. Bajo su punto de vista en el Galaico Brass todo estaba mucho más planificado y, sin embargo, el de percusión se presta a más improvisaciones en la calle o en el área recreativa de la Carixa. Sea como sea, para ella “podía haber eventos como estos todos los meses”. Y es que las dos semanas que han durado estas actividades se le han pasado muy rápido. La empresaria asegura que la climatología también ha jugado un papel importante a la hora de que su negocio se viera beneficiado por los actos musicales. “Si el tiempo hubiese acompañado nos habría ido mucho mejor, porque nosotros vendemos helados, pero no es lo mismo un día nublado que soleado”. Aun así, asegura que “hay alumnos que vienen con sus padres y son estos los que compran algún detalle para llevar, y eso nos gusta”.

Pero claro, para que estos negocios vean gran afluencia de clientela gracias a las actividades musicales, alguien tiene que organizarlas. En el caso del curso de percusión avanzado, una de las encargadas ha sido Irene Rodríguez. Para ella toda la logística que conlleva esta iniciativa supuso bastante trabajo. “Al final son un montón de cosas las que hay que organizar. Por ejemplo, en el tema educativo, tenemos que buscar al profesorado, que este nos cuadre con lo que queremos hacer y que sea un poco variado”. No solo se encarga de esto, sino que sus funciones van mucho más allá. “Tenemos que crear actividades un poco alternativas”. Un ejemplo de estas puede ser la batucada que realizaron hace unos días o el taller de construcción de baquetas. Su intención es que estas puedan funcionar y que además sean entretenidas para el alumnado. Aunque parece que ya es bastante trabajo, también hay que sumar la organización de los horarios, el contactar con los alumnos y todos aquellos temas que van más allá de la música como pueden ser el lugar de dormida tanto de los profesores como de los alumnos y las comidas. “Son un montón de cosas y, para que todo esté bien, lleva tiempo”.

Grupo ensayando en el auditorio de Merza, ayer. / BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Viendo el cartel en el que indicaban que profesorado iba a acudir a impartir las clases, nos topamos con que la oferta es muy variada y de un alto nivel, por lo que podemos suponer que ponerse en contacto con ellos no ha debido ser una tarea sencilla. Irene confiesa que “hay algunos profesores que ya están acostumbrados a que los llamen para los cursos de verano, así que son bastante receptivos. Al final, a muchos ya los conocemos porque tanto mi compañero como yo somos percusionistas”. Como curiosidad dentro de esta variadísima oferta de docentes, la organizadora explica que “hay muchos profesores que no es que no vinieran nunca a Galicia, sino que nunca habían venido a España, y la primera vez que lo hacen es a Merza. Para ellos es un cambio porque llegan a un pueblo muy pequeño”.

Dejando de lado a los maestros, los grandes protagonistas de estas jornadas son los alumnos. Este curso en concreto está compuesto por una treintena, y lo que impacta de este dato es que la mayoría de ellos llegaron desde otras comunidades. “De Galicia tenemos cinco alumnos, y luego, hasta completar los treinta que somos, hay de todos lados, de Valencia, Euskadi, Islas Baleares, Andalucía, Murcia, Castilla y León y Aragón, aunque seguro que me olvido de alguno”, explica Irene.

La organizadora, Irene Rodríguez, junto a un grupo de alumnos del curso de percusión. / BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Para ella, esta reunión de alumnos de diferentes puntos de España es mucho más interesante porque considera que si toda la gente es de un mismo lugar, al final ya se conocen, porque tienden a estudiar en los mismos sitios. “Creo que es muy interesante para ellos conocer lo que hay en otros sitios, además de conocerse, hacer amigos y pasarlo bien durante unos días”, concluye la organizadora.

Precisamente, son dos amigos quienes narran cómo han vivido estas jornadas. Paula Piña y Juan Antonio Ortiz son andaluces. Ella viene desde Córdoba y él de Almería. Fue Paula quien le comentó de la existencia de este curso de percusión avanzado. Y claro, la pregunta es ¿cómo supo ella de la existencia de esta iniciativa? La respuesta es sencilla, a través de las redes sociales. “Lo vi por Instagram, porque sigo a alguno de los profesores que venían, y que me llaman la atención y quería conocerlos”. Para ellos estos docentes son referentes así que dar clases con ellos ha sido “bastante impresionante porque los ves siempre desde un plano muy lejano, a través del móvil, pero de cerca impone demasiado porque no los conoces y no sabes como son, pero al final te das cuenta de que son personas que lo único que quieren es ayudarte y transmitirte todo lo bueno”, comenta el almeriense.

Alumnos del curso de percusión, ayer, durante el descanso. / BERNABÉ/JAVIER LALÍN

A los dos no solo les han gustado las clases, también la ubicación en la que se han quedado estos días. “Nunca había venido a Galicia y es una suerte tener un sitio así en España, con estas temperaturas que nosotros en el sur no tenemos. Y los paisajes son preciosos también. Hemos venido a estudiar pero también es super relajante el tema de estar en un pueblo así pequeñito”, reconoce la cordobesa. Su amigo también revela que “nunca había estado aquí antes, y la verdad es que es un espacio super bonito y relajante, que te aísla de todo”.

Durante estos días han pernoctado en una nave que se les ha habilitado, poniéndoles baños portátiles, y aunque les ha gustado mucho lo poco que han visto, no han tenido tiempo para casi nada. “Vienes a este curso para irte con la cabeza llena de información, por lo que al final del día acabas muerto, saturado y con ganas de tirarte en la cama a dormir, porque no puedes más. Estamos desde por la mañana hasta por la tarde y, excepto por los descansos, sin parar y con muchos profesores que te dan informaciones distintas, pero está muy chulo”, afirma Antonio.

Aunque estos días han sido muy intensos, tanto para ellos como para el resto de sus compañeros, ya que no han dejado de tener charlas y clases con diferentes profesores, se van muy contentos con la experiencia, ya que han mejorado mucho gracias a que durante las sesiones los docentes les han ido corrigiendo cosas que podían mejorar y también han aprendido de las observaciones que les hacían a otros compañeros. Por todo ello, no tienen ninguna duda de que, si pueden, el año que viene volverán a Merza con sus baquetas.

Suscríbete para seguir leyendo