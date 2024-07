“Un instrumento como el clarinete es el que realmente da sentido a mi vida”

Originaria de Estambul, Selin Gürol comenzó a tocar el clarinete a la edad de 11 años y se graduó en la “Escuela Secundaria de Música de la Universidad Bilkent”. Además de su carrera como solista, músico de cámara y miembro de orquesta, prolongó su carrera académica con su doctorado en el Conservatorio Estatal de la Universidad de Estambul. Es una de las profesoras con más prestigio del Galicia Clarinet Fest de Lalín.

–¿Qué le está pareciendo el certamen clarinetístico de Lalín?

–La verdad es que esto súper contenta de estar en este festival tan interesante y que me parece fascinante porque reúne a gente de todas partes del mundo, que comparten la pasión por el instrumento y por la música. Poder tener la posibilidad de tocar y enseñar juntos es una experiencia muy gratificante. También destacaría la profesional que hay en el festival y estoy agradecida a una organización que hace que todo sea muy cómodo. Me gustaría subrayar lo excitante que es ver a los estudiantes mostrando un gran interés en lo que hacen porque están activos y participativos en todas las clases.

–¿Cómo se enteró de la existencia del Galicia Clarinet Fest?

–Creo que la primera vez que empecé a oír sobre el festival fue a un amigo que me dijo que iba a España a un festival como este. Después, me puse a investigar hasta encontrar referencias sobre él en las redes sociales. Cuando Xocas Meijide contactó conmigo y me propuso venir le comenté que recordaba el nombre del certamen. Lo curioso es que Xocas me escribió para invitarme porque viera vídeos en YouTube de mi doble staccato y pensó que era muy interesante que diera una clase magistral sobre ello. Además, mi patrocinador Selmer también me escribió diciendo que había en España un festival de verano y que querían que estuviera en él. Coincidió todo, vamos, y estoy encantada con ello.

–Empezó a tocar el clarinete con sólo 11 años y ahora ya tiene miles de seguidores en Instagram, ¿se considera una niña prodigio?

–Cuando empecé a tocar clarinete no pensaba que fuese algo serio o profesional. Simplemente, me gustaba y me divertía hacerlo. Recuerdo que me pasaba muchas horas al día tocando y mi profesor de entonces me dijo que no le dedicara tanto tiempo al clarinete. Después cambié de profesor y toqué con un miembro de la Istambul Symphony Orchestra que me comentó que tenía talento para esto. Entonces, eso me hizo descubrir que estaba bien lo que hacía pero seguía que siendo una cría y tampoco era nada especial tocar. Mi profesor me invitó a tocar con la orquesta y con 15 años participé haciendo un concierto de Weber. Todos se asombraron de mi precocidad pero no le di mayor importancia. A partir de ahí fui consciente de que esto era una forma de orientar mi vida desde el punto de vista profesional.

–Llegados a este momento de su vida, ¿qué es para usted un instrumento como el clarinete?

–Si no tocase el clarinete, no sé qué haría en la vida. El instrumento es en realidad lo que da sentido a mi vida. De hecho, yo en mis redes sociales sólo comparto lo que hago con el clarinete. Todo lo demás para mi en estos momentos no tiene mayor interés. Hago deporte, duermo y como, pero después lo que hago básicamente es tocar el clarinete y eso es lo que proyecto en mis redes sociales. Lo que intento es mostrar al público cómo toco, crear y probar cosas nuevas, y transmitir todo eso porque es algo que me hace muy feliz.

–¿Qué sueño le queda todavía por cumplir como clarinetista?

–Cuando era más joven mi sueño era llegar a participar en festivales internacionales, dar clases y tocar en una buena orquesta, algo que ya se materializó. En todo caso, lo que me gustaría en el futuro es organizar un festival de clarinete en Turquía como el de Lalín y que los que ahora están aquí puedan ir a mi tierra para hacer lo mismo. También tengo que decir que en este momento de mi vida soy básicamente una intérprete con alumnos propios pero lo que me gustaría tener es mi propia clase completa a la que poder enseñar mi técnica, el doble staccato y todo lo que sé hacer a una generación completa de clarinetistas. También me gustaría hacer es poder grabar un álbum con mis propias composiciones. Trabajo en la composición de piezas con cortes y sonoridades clásicas basadas en la música tradicional turca. Además, después de una década ofreciendo conciertos por Europa me gustaría dar el salto a América y hacer giras por allí, donde tengo muchos seguidores en redes sociales.

