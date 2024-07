Gres acolle a presentación das obras dos premios Xosé Neira Vilas de Novela Curta

A Fundación Xosé Neira Vilas presenta esta tarde (19.00 horas), xunto ao monolito adicado a este escritor nas Insuas de Gres as dúas obras gañadoras do Premio Xosé Neira Vilas de Novela Curta 2022 e 2023: Cristais rotos, de Álvaro Domínguez, e Nove lúas, de Lionel Rexes, respectivamente. No evento participarán o deputado provincial de Cultura, Jorge Cubela; o edil de Cultura de Vila de Cruces, Julio López; o crítico literario e membro do xurado, Armando Requeixo; e o presidente da fundación, Fernando Redondo. A clausura contará coa actuación do grupo de cantareiras e pandereteiras Lucerniñas, integrado na Asociación Mestre Gacio, de Boqueixón.

Cristais rotos, a obra gañadora da convocatoria de 2022, é un relato que mergulla ao lector nas vivencias duns personaxes que beirean a traxedia, que profundan nas luces e sombras dunhas vidas golpeadas polo destino. O seu autor, Álvaro Domímguez, recibiu en 2017 o premio Tandaia por Veintitantos problemas. Pola súa banda, en Nove lúas a fondura psicolóxica no tratamento dos personaxes combínase coa fascinante maneira de enfrontar os desafíos dunha realidade desacougante. Lionel Rexes ten recibido outros galardóns, como o Lonxa Literaria 2011 ou o Premio de Novela Curta Manuel Lueiro Rey en 2016 e 2021.