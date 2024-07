El gobierno niega irregularidades en el padrón y defiende “el riguroso trabajo” de los técnicos

El portavoz del gobierno lalinense, Avelino Souto, tilda de “lamentables” las acusaciones del PSOE y del BNG sobre presuntas irregularidades en el padrón municipal. Para el ejecutivo local, las declaraciones de estos partidos de la oposición carecen de responsabilidad, “intentando crear una alarma social respecto al empadronamiento y, en consecuencia, sobre las personas inmigrantes, intentando mezclar todo para generar desconcierto y una opinión totalmente sesgada” entre la ciudadanía.

Souto recalca que las insinuaciones sobre una supuesta manipulación del padrón son falsas y carecen de fundamento. El PSOE, que ya en enero preguntó por esta cuestión, acaba de hacerse eco, al igual que el BNG, de los problemas que tienen varios propietarios de inmuebles en la capital dezana para desempadronar de los mismos a personas que ni conocen ni saben quiénes son. “Si hubiese los problemas que insinúan , el modo de proceder sería presentar una reclamación en el Concello para que se puedan comprobar estos hechos”. En este sentido, el concejal recuerda a PSOE y BNG que formaron parte del ejecutivo de coalición (junto a Compromiso por Lalín), de modo que conocen “el riguroso trabajo que desarrollan los técnicos municipales del padrón”, así como los requisitos precisos para empadronarse. “Los políticos no intervenimos en el padrón, eso es así, en cualquier mandato”, recalca, ya que depende directamente de los técnicos y del secretario general del Concello, como máximo responsable del padrón municipal.

Por tanto, “con la magnitud que le pretende dar la oposición, si algo tan grave existiese, que se dejen de notas de prensa y que presenten las pertinentes reclamaciones dirigidas al Concello con nombres, apellidos, domicilio y descripción de las incidencias”, ya que ésta es la forma de proceder, “y no pretender crear una alarma social inexistente”.

El portavoz del ejecutivo lalinense tilda de “peligroso” que en las últimas jornadas “la oposición esté contaminando sobre cuestiones como el empadronamiento, la inmigración y la inseguridad, porque la gente acaba interrelacionando una cosa con otra”. Desde el Bloque se menciona un supuesto tráfico de personas, y ya en varias ocasiones esta formación política ha reclamado reuniones de la junta de seguridad ciudadana como de portavoces para tomar medidas ante el incremento de robos tanto en el casco urbano como en las aldeas, amén de las peleas nocturnas que suelen darse en determinadas calles. Su portavoz, Francisco Vilariño, ha dejado claro que estas peticiones nada tienen que ver con cuestiones racistas.

Avelino Souto confía en que estas declaraciones de PSOE y BNG no tengan una mala intención, la de crear una alarma social desmesurada “y maximizar un problema que para nada es diferente al que pasa en otras villas y ciudades, aprovechándose de que aquí nos conocemos todos, sembrando miedo y jugando con algo muy sensible”, añade Souto. El edil ve otro fin oculto en las acusaciones de los dos partidos, ya que al mencionar presuntas irregularidades en el padrón, se estaría cuestionando un proceso electoral “en el que los vecinos y vecinas de Lalín dieron una mayoría abrumadora al PP, y se la sigue dando en los últimos comicios”.

Reclamaciones

Souto, que insiste en recomendarles a socialistas y al Bloque que comuniquen cualquier incidencia en el padrón a través de los canales oficiales, apostilla que la oposición “debe ser más responsable con temas tan sensibles y no usarlos con tanta banalidad, populismo y falta de rigor”. Asegura que el ejecutivo del que forma parte está dispuesto a tratar todos los temas y a afrontar todos los problemas en el caso de que existan, “pero nunca empezando con notas de prensa y espectáculos mediáticos con algo tan sensible y que genera alarma en la población”.

Por último, el portavoz del PP indica que el gobierno al que pertenece rechaza “de forma contundente” estas acusaciones y le pide a socialistas y nacionalistas “un giro, para que sea una oposición constructiva”. Recalca que “desde el ejecutivo seguiremos trabajando para que Lalín sea reconocido en toda Galicia por sus infraestructuras, por su nivel de eventos, por los premios de los lalinenses en distintas disciplinas y por la calidad y buen hacer de sus asociaciones”.

El imán de Lalín ignora si el joven se convirtió al islam porque eso es “una cuestión personal”

Halim Ihcene Y Yusra, imán de la mezquita de Lalín, le quita hierro a la denuncia presentada por una presunta conversión al islam en la capital dezana de un menor de edad bajo presión de compañeros de clase. “La cuestión es una tontería. El chico vino a nosotros por curiosidad, nada más. Nosotros lo atendimos como a otros que piden libros, visitan la mezquita o a comer en nuestra compañía”, explica el clérigo musulmán. El imán también señala que “yo no sé si se convirtió o no, eso es una cuestión personal de él mismo. Cualquiera se puede convertir y estar en el camino que nos señaló el profeta. Y no hace falta ir a una mezquita para eso. El chaval no tiene 5 años, sino 16, y como entró en la mezquita pudo entrar en un bar o en una discoteca”.

El líder religioso musulmán de Lalín añade que el chico “tiene dos amigos árabes del colegio y se encuentra a gusto con ellos”, haciendo hincapié en que esa relación de amistad les permite comer juntos “y también visitar la mezquita”. En cuanto al proceder dentro del recinto religioso dezano, Halim Ihcene recuerda que “nosotros nunca echamos fuera a nadie que entra en la mezquita. Hay muchos españoles que participan con nosotros en la mezquita, mayores, menores o chicas también” e insiste en que lo sucedido con el joven “no es ni más ni menos que una relación entre chicos jóvenes sin más”. Al respecto, Halim subraya que “nosotros no somos un partido político ni tenemos un grupo de nada. Vivimos en España y no queremos problemas de ningún tipo”. Y pone el foco en los prejuicios raciales indicando que “los padres del chico vienen de fuera, son de Estados Unidos, donde tienen una idea sobre nosotros de que somos unos terroristas y todo eso”.

El imán de la capital dezana se congratula de que “este chaval gracias a Dios es amigo de esos dos chicos porque no fuma y es un joven serio. Mejor así a que cayera en malas compañías de los nuestros o de otra nacionalidad”. También destaca que “el Corán dice que seas mayor o menor de edad nadie te obliga a estar en una mezquita”. Y concluye desvelando que “ el chico, que me dijo que era de la frontera con Canadá, quería saber lo que significa el islam y en qué se diferencia del resto de religiones porque lo que le trajo hasta nosotros fue la curiosidad por conocer”.