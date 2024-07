Deseos oscuros en A Estrada

Vale que este no el mejor verano para poner como ejemplo, pero cuando el calor aprieta y el sol cae a plomo sobre el asfalto, la piedra o el hormigón, las fuentes públicas representan un pequeño oasis, especialmente sin son amplias y se escucha el constante fluir del agua. Son piezas del mobiliario urbano que invitan a la contemplación, a bajar un momento el ritmo y animarse a echar una parrafada en el atareado ir o venir, a no ser que se tenga la suerte de poder sacar un libro y combinar el sonido del agua con la sombra de un árbol. Sin embargo, A Estrada no parece ser lugar para fuentes. Desde luego, no tienen mucha suerte en la capital de Tabeirós. Las que no han desaparecido bajo el cazo de una excavadora en los últimos años se ocultan bajo una capa de mugre que tapa todo menos su descuido.

Con la reforma de la alameda municipal, completada hace cinco años, A Estrada recuperó el uso del agua como elemento ornamental, algo que lleva acompañando al urbanismo desde hace siglos. Las obras incluyeron una fuente para presidir una de las sucesivas plazas públicas que va generando el paseo por este parque, concretamente cerca del emblemático palco de la música. A priori, el espacio era propicio para el esparcimiento, dado que la fuente está rodeada de bancos y los árboles de gran porte existentes en el entorno lo salpican con zonas de sombra.

La fuente con chorros y luces que se destruyó para peatonalizar la Praza da Constitución. / Bernabé

La fuente en sí no es ningún prodigio del ingenio ni la belleza. Muchos aseguraron con su inauguración que era más bonita de noche, iluminada desde el fondo, con una apariencia de aguas turquesas que le favorecía a su forma adiamantada. El agua cubre toda la estructura y, la idea inicial, era que estuviese rebosando constantemente –al estilo de una piscina infinita– para que la que discurriese por sus paredes exteriores fuese recogida en la canalización externa diseñada al efecto.

La fuente actual de los jardines municipales, con el agua limpia. / Bernabé

El problema es que, en estos momentos –como, por otro lado, sucede de manera frecuente– la falta de mantenimiento de la fuente la deja convertida en una especie de charca asquerosa. No hay manera de suavizarlo. El agua ya no es turquesa ni de ese tono que invita al refresco, es de ese marrón pardusco que tira para atrás. Entre quienes se asomaban a la fontana estradense había cuajado la costumbre de lanzar monedas para pedir un deseo. Ahora directamente perderían de vista esos céntimos en el mismo intento, porque resulta prácticamente imposible seguir la trayectoria u observar las monedas que pueden poblar un fondo que no se alcanza a vislumbrar siquiera desde el borde.

La fuente que fue derribada en la alameda. / Bernabé

Si el agua tenía que brotar y caer sobre las paredes de la fuente, en una suerte de símbolo de su incesante ciclo y en un intento por reforzar esa frescura que se busca en este tipo de instalaciones públicas, está claro que aquí el ciclo –y no solo el de limpieza– se ha detenido. Como resulta normal, sobre la superficie del agua y a los lados de la estructura se acumulan las hojas que el viento arrastra de los árboles cercanos y solo en lugares muy puntuales se ve la fuente mojada, sin que el agua llegue a la reja que, eso sí, luce bastante oxidada en varios tramos. Absolutamente nada queda la imagen transparente, cristalina y aturquesada que le era propia a esta fuente cuando el agua sí discurría sobre sus paredes.

La fuente de la Praza Ramiro Ciorraga, hoy Praza de Galicia. / Cedida

Aunque no sea lo apropiado ni lo más seguro, cualquier madre o padre podría entender antes el afán de los más pequeños por aproximarse a la fuente y salpicarse con sus aguas. Ahora el miedo ya no es que se caigan o salgan de la aventura completamente empapados. Viendo el aspecto del agua, ese sería el menor de los males posibles. Esta fuente no invita al relax ni a lanzar una moneda, a no ser que se busque con ello contribuir a costear su limpieza.

Fuentes que se silenciaron para siempre Con la obra de reforma de la alameda municipal, A Estrada ganó una fuente nueva, pero perdió la que tenía ya en estos jardines. La recordarán todavía perfectamente los estradenses. Se situaba en la parte posterior del consistorio y ya fue objeto de varias reformas con el paso del tiempo. En su momento estaba toda rodeada de vegetación y el agua brotaba por un elemento que había sido recuperado de una fuente anterior. Presidía el otrora popularmente bautizado como “jardín de los enamorados”, que después de desaparecer dio lugar a una plaza adoquinada en la que la fuente era el elemento central. Y central era también la fuente que durante los años 80 y 90 se convirtió en el elemento más emblemático de la Praza da Constitución. Tenía chorros a distintas alturas, que la hacían ganar en vistosidad y compensar la belleza que –para ser francos– le faltaba. Aquella gran fuente pública hacía también las funciones de rotonda para ordenar el tráfico a los pies del consistorio estradense. Sin embargo, la reforma y peatonalización de esta plaza motivó que las máquinas entrasen para borrarla literalmente del mapa. Lo mismo le sucedió a la fuente que, durante el bipartito municipal PSOE-BNG se construyó tras la reforma de la Praza do Mercado y que, con el cambio de gobierno y aprovechando la excusa de la colocación de la nave provisional para los placeros –durante la obra del Novo Mercado–, también fue destruida. También para el recuerdo queda la vistosa fuente que presidía la Praza Ramiro Ciorraga, hoy en día A Farola.

