Vecinos de Lalín afirman tener empadronadas en sus viviendas a personas que “ni conocen”

El portavoz del BNG de Lalín, Francisco Vilariño, utilizó ayer sus redes sociales para confesarse “bastante harto de la demagogia y de querer mirar para otro lado con el tema de la inseguridad en Lalín”, en lo que es una forma de trasladar a los vecinos su visión sobre el problema.

Vilariño adelanta que desde la formación nacionalista “estamos trabajando para poner en marcha medidas urgentes que pongan fin a esta grave situación”. Al respecto también destaca que “si hay algo que queremos dejar claro es que no es un problema de racismo, nosotros no miramos la nacionalidad de quienes están poniendo a nuestro municipio en una situación tan intolerable, nos da igual que sea gallego o ruso, o que sea ateo o si practica alguna religión”.

El portavoz del Bloque lalinense subraya en su comunicado que “sólo queremos que nuestros vecinos, entre los que se incluyen todos aquellos inmigrantes que de por sí constituyen una riqueza para Lalín, no sufran las consecuencias de actos que son inasumibles en una sociedad y mucho menos de prácticas mafiosas que afectan a todas y a todos”, en relación al supuesto tráfico de personas que se podría estar llevando a cabo en estos momentos en la capital dezana.

“Yo no voy a mirar para otro lado, conmigo que no cuenten para eso, a pesar de que es más fácil hacer un análisis desde arriba y no llegar al fondo del problema, algo muy común en política cuando no se quiere atajar un problema y se prefiere pasar del mismo con mantras muy manidos y de los que en el BNG, por orgullo propio y de toda la organización, nunca seremos sospechosos”, concluye Vilariño.