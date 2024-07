Vecinos de Lalín afirman tener empadronadas en sus viviendas a personas que “ni conocen”

Los posibles empadronamientos irregulares en el concello de Lalín están siendo la comidilla de distintos ambientes de la localidad. El problema no es nuevo pero de un tiempo a esta parte está adquiriendo una nueva dimensión tras la seria advertencia de varios propietarios de la capital dezana. En concreto, se quejan de los problemas que están teniendo para intentar desempadronar a personas de sus viviendas que “ni conocen ni saben quienes son”, según explican. Lo cierto es que la situación está causando un gran malestar entre los vecinos, provocando además alarma, desconcierto y muchas dudas sobre el asunto. Es más, en algunos sectores de la sociedad lalinense ya se empieza a hablar de “una anomalía enquistada en nuestro pueblo” en torno a lo sucedido.

El PSOE de Lalín se ha hecho eco del tema saliendo ayer a la palestra para exigir al gobierno local “explicaciones sobre la situación del padrón en el municipio y los posibles empadronamientos irregulares” que se están llevando a cabo. Los socialistas recuerdan que ya preguntaron por este problema el pasado mes de enero “pero echaron balones fuera poniendo la pelota en el funcionariado y no lo vamos a tolerar cuando estamos viendo movimientos extraños en el padrón”. Al respecto, señalan que los socialistas de Lalín vuelven a mostrar su preocupación antes “las informaciones alarmantes que se producen en el padrón municipal” y advierten de que dejan la puerta abierta a posibles “actuaciones incorrectas” en el Concello de Lalín.

“Si Crespo tiene información de lo que sucede esperamos que la ponga a disposición de la ciudadanía”, reclaman los socialistas. Y en cuanto a la consulta realizada a primeros de año, la formación del PSOE pidieron tener acceso a la documentación ante el descenso de 108 personas extranjeras en el padrón del municipio. De todas formas, consideran que la respuesta por parte del gobierno local fue insuficiente puesto que “tenemos muchas dudas sobre esta situación, puesto que las explicaciones de Crespo fueron insuficientes y siguen llegando informaciones que ponen en cuestión la actuación del Concello en este sentido”. Además, también recuerdan que en el pleno donde se produjo la interpelación respondió “echando balones fuera y poniendo el foco en las personas funcionarias que trabajan en el padrón municipal”, algo que dicen desde el PSOE no tolerar. En este sentido, también demandan cuál va a ser finalmente la actuación de Crespo en este problema. A la espera de una respuesta, los socialistas insisten en señalar que “el gobierno de Lalín está para lo bueno y para lo malo, y el alcalde es el responsable de las decisiones que se toman dentro del Concello, de lo que sucede y, desde luego, el que tiene que dar explicaciones a los ciudadanos”.

El asunto de los empadronamientos irregulares vuelve a la actualidad coincidiendo en el tiempo con la información publicada el pasado fin de semana por FARO en la que se daba cuenta de la denuncia de una familia residente en Lalín por presiones a su hijo, de 16 años, para convertirse al Islam. Se trata de un joven que, según desvela su entorno familiar, habría sido captado por compañeros de clase para instruirlo en los preceptos de la religión islámica, quizá aprovechando su vulnerabilidad. Los padres del adolescente recalaron en Lalín por motivos laborales, procedentes del extranjero. De hecho, días después de interponer la denuncia en el cuartel de la Guardia Civil tenían previsto un viaje a Estados Unidos –donde tiene familia la madre– y, por el momento, no saben si regresarán a la capital dezana o permanecerán allá, sobre todo, por las razones que le llevaron a presentar la denuncia. Advierten de que, aunque son un pequeño grupo de personas entre los cientos de musulmanes que hay en Lalín, podrían formar parte del movimiento salafista. Este flujo migratorio representa para muchos un choque cultural que cuesta gestionar y, a pesar de que la estigmatización es una imprudencia, sí es cierto que existe auténtica preocupación social por hechos delictivos protagonizados por un grupo de extranjeros en el municipio.

Intentos de okupación y robos en casas de la Rúa da Ponte

La zozobra en la que están instalados desde hace un tiempo vecinos de algunos puntos de Lalín tuvo su culminación en los últimos días mediante varios intentos de okupación de viviendas y los robos perpetrados en torno a la Rúa da Ponte, que fueron la gota que colmó el vaso de la paciencia de los afectados. Una vecina de la zona relata que pudo ver como varios individuos “pasan tocando las puertas de las casas que parecen deshabitadas y luego se paran a escuchar por si hay alguien dentro arrimando la oreja a las puertas”. Sin ir más lejos, el viernes pasado el propietario de un inmueble de esta calle de la capital dezana encontró a dos desconocidos en el interior de la misma. La rocambolesca escena que se produjo a continuación entre todos dejó perplejo e indignado al dueño del piso. Y es que los hombres le llegaron a explicar que estaban dentro de la casa “porque el dueño les había dejado”, aseguran fuentes consultadas. Por si fuera poco, el poseedor de la vivienda les tuvo que recordar que el dueño era él en medio de una tensa situación. Además, llegó a comprobar que los okupas le habían llegado incluso a robar piezas de fruta y cogido unas bicicletas también de su propiedad. Descubierto el pastel, intentó hacerles una foto pero los asaltantes le tiraron de forma violenta el teléfono móvil al suelo para que no pudiera plasmar lo sucedido con la cámara de su dispositivo antes de presentar la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil. Y, por último, el pasado martes también sucedió otro incidente en los aledaños de esta céntrica calle del municipio mediante un nuevo robo en una vivienda y del que ya tienen constancia las fuerzas de seguridad.

Vilariño alerta de “actos inasumibles en esta sociedad”

El portavoz del BNG de Lalín, Francisco Vilariño, utilizó ayer sus redes sociales para confesarse “bastante harto de la demagogia y de querer mirar para otro lado con el tema de la inseguridad en Lalín”, en lo que es una forma de trasladar a los vecinos su visión sobre el problema. Vilariño adelanta que desde la formación nacionalista “estamos trabajando para poner en marcha medidas urgentes que pongan fin a esta grave situación”. Al respecto también destaca que “si hay algo que queremos dejar claro es que no es un problema de racismo, nosotros no miramos la nacionalidad de quienes están poniendo a nuestro municipio en una situación tan intolerable, nos da igual que sea gallego. o ruso, o que sea ateo o si practica alguna religión”. El portavoz del Bloque lalinense subraya en su comunicado que “sólo queremos que nuestros vecinos, entre los que se incluyen todos aquellos inmigrantes que de por sí constituyen una riqueza para Lalín, no sufran las consecuencias de actos que son inasumibles en una sociedad y mucho menos de prácticas mafiosas que afectan a todas y a todos”, en relación al supuesto tráfico de personas que se podría estar llevando a cabo en estos momentos en la capital dezana. “Yo no voy a mirar para otro lado, conmigo que no cuenten para eso, a pesar de que es más fácil hacer un análisis desde arriba y no llegar al fondo del problema, algo muy común en política cuando no se quiere atajar un problema y se prefiere pasar del mismo con mantras muy manidos y de los que en el BNG, por orgullo propio y de toda la organización, nunca seremos sospechosos”, concluye Vilariño.

