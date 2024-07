Las vacaciones en paz de Hamdi y Salamtu

Hamdi y Salamtu, dos niños saharauis de 10 y 8 años, respectivamente, llegaron el pasado día 6 de julio a tierras dezanas para disfrutar del verano. Los menores forman parte del programa Vacaciones en paz, que pretende lograr que los niños y niñas puedan vivir durante los meses de julio y agosto fuera de los campamentos de refugiados.

Hamdi llegó a casa de Noelia Daparte, en Rodeiro, con mucha ilusión. “Ya es el tercer año que está aquí, así que tanto nosotros como él teníamos muchas ganas de que se produjera el encuentro”, comenta la madre de acogida. Aunque el pequeño solo pasa dos meses con ellos, durante el resto del año mantienen la comunicación a través de las redes sociales, sobre todo, por Whatsapp. “La familia se preocupa por cómo estamos todos y se acuerdan perfectamente. Mantenemos el contacto a menudo, sobre todo cuando se acerca el momento de venir”, afirma Noelia.

Esta vecina de Rodeiro comenzó en el programa poco antes de la pandemia, pero con la llegada del Covid, la iniciativa se suspendió durante un tiempo, y cuando se reestableció Noelia la retomó con otro niño. La experiencia fue igual de buena, tanto que está encantada con Hamdi, solo tiene buenas palabras para él. “Es un niño super educado y obediente. Es muy tranquilo, con el que puedes ir a cualquier sitio, porque se comporta perfectamente”. Aunque Hamdi lleva tres años con ella, no maneja el idioma todavía, aunque “conseguimos que poco a poco hable, pero entiende un montón. Le intentamos hablar castellano porque allá es lo que estudian en el colegio, entonces se defiende más con el idioma”, confiesa Noelia.

Sobre el menor, su madre de acogida también cuenta que es muy sociable, que no tiene problemas para relacionarse con los demás, sobre todo si es para jugar al fútbol o para ir a la piscina. Además de estos hobbies, Hamdi pasa este verano en un campamento. “Tengo un sobrino de la misma edad que el año pasado iba a este campamento, pero a Hamdi no lo pude anotar porque llegó bastante tarde. Él se acordaba, así que este año lo apunté desde el primer momento y se lo pasa genial con los demás niños”.

En ello ocupa sus tardes, pero por las mañanas se queda con los padres de Noelia, a los que llama “abuelos”. Como está continuamente haciendo cosas, no le da tiempo a echar de menos a su familia, aunque su madre de acogida reconoce que de vez en cuando sí que pide hablar con sus padres, pero “no es que esté muy preocupado”. Lo que Noelia cree que Hamdi puede extrañar es la comida. “Hay muchas cosas que ya se niega a probar, como las verduras. Creo que o allá es muy mal comedor, o echa en falta la comida”.

Meritxell Montoto, por su parte, cree que Salamtu no echa nada de menos y eso que es el primer año que el pequeño de 8 años pasa con ellos. Ella ya había acogido en su casa de Bendoiro (Lalín) al hermano de Salamtu, Nayem, hace unos años, así que el pequeño ya conocía a la familia de alguna manera. “Nosotros empezamos con esta andadura en el año 2014 y durante un tiempo no acogía a ningún otro niño porque quería continuar con esta familia”. Esto tiene una explicación, y es que Nayem tuvo que dejar el programa con 13 o 14 años, porque es la edad límite hasta la que se permite la acogida, y su hermano Salamtu era todavía muy pequeño para salir de los campamentos, así que la familia estuvo esperando hasta este año.

Meritxell y Salamtu, ayer, en Bendoiro. / | // BERNABÉ/ JAVIER LALÍN

Una vez que el pequeño llegó a tierras lalinenses, y al igual que ocurre con Hamdi, al chico también le encanta pasar el tiempo en la piscina, ya que en su país es algo de lo que no puede disfrutar. Sin embargo, él no acude a ningún campamento. “No lo apunto porque al ser él solo, meterlo con otros niños con los que no va a entender nada, pues mejor está en casa y vamos por ahí”. Junto a su familia de acogida va al parque, de paseo, o monta en bici. Como ya conocía el entorno, a la gente y la casa, su adaptación fue muy sencilla. Aunque la comunicación no lo está siendo tanto. “Más que por palabras es gestual, pero es verdad que sabe saludar y decir ciertas palabras. Para el resto, nos vamos entendiendo. Él dice alguna palabra en español y yo sé alguna en su idioma”, reconoce Meritxell. También cuenta del joven que es “simpático, alegre, divertido y cariñoso. Estamos encantados con él.” Y es que tanto la familia de acogida como la saharaui han formado un tándem perfecto que hace que ambos se sientan como una única familia. “Salamtu no quería venir a España si no era a mi casa porque creo que le daba seguridad. Sus padres también quisieron que viniera para la misma familia que su hermano Nayem, no querían cambiar”. De hecho, desde que en 2014 que acogieron al mayor, la comunicación entre ambas familias es constante. “Hablamos siempre, si no es todos los días, son casi todos. Nos mandamos fotos y vídeos, por eso Salamtu sabía quienes éramos, aunque no fuera físicamente”.

Aunque el 5 de septiembre terminará esta aventura para estos dos jóvenes saharauis, lo que está claro es que sus dos madres de acogida volverán a repetir la experiencia hasta que el programa se lo permita.

