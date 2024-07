La empresa del SAF abrirá una oficina con atención presencial a familias y auxiliares

La mesa de contratación de la prestación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Vila de Cruces adjudicó, a principios de mes, el contrato a la empresa Son A Túa Axuda, tras evaluar el proyecto técnico y las ofertas económicas de las cuatro entidades licitadoras. El Concello aporta más de 300.000 euros anuales de fondos propios a este contrato, de casi 4,5 millones de euros para cinco años. En la modalidad de dependencia, el precio de la hora ordinaria se sitúa en 23,19 euros (IVA incluído) y 26,52 euros para horas festivas. En la opción de libre concurrencia, el coste del servicio será de 24,53 euros por hora.

El alcalde, Luis Taboada, destaca “la gran calidad” del proyecto ganador, que alcanzó 95 puntos de valoración final y que, a pesar de no tener la mejor oferta económica, sí disponía de “una excelente” propuesta técnica, aspecto que se decidió priorizar, de acuerdo con los pliegos. Uno de los aspectos que se valoraron fue el procedimiento de asignación del personal auxiliar. Tras evaluar las características y necesidades de cada persona usuaria, la empresa designará a aquella auxiliar que, por su formación, actitudes y habilidades, más se adapte al perfil de la beneficiaria, convirtiéndose en su auxiliar de referencia. Salvo en situaciones excepcionales, se intentará en todo momento que no existan cambios de auxiliar, con el fin de evitar desorientaciones y desajustes en la intimidad familiar. Es por esto que cada domicilio tendrá asignado, como máximo, tres auxiliares habituales. En todo caso, la empresa cuenta con personal de retén encargado de cubrir posibles bajas laborales, días libres por asuntos propios o ausencias justificadas, garantizando que no se produzcan interrupciones en la prestación del servicio.

Son A Túa Axuda (SATA) nació en Porto do Son en 2013 de la mano de su gerente, Ventura Bretal, y tiene otra oficina en Ribeira. Abrirá sucursal en Vila de Cruces con atención presencial de lunes a viernes para las personas usuarias y sus familias, así como para las auxiliares contratadas, que dispondrán, asimismo, de atención telefónica a las trabajadoras las 24 horas del día durante todo el año. De igual modo, para optimizar la gestión del servicio, se activará una aplicación informática llamada Cibersad.

Otra de las novedades incorporadas en el contrato de SATA es la oferta de 1.664 horas anuales de servicio gratuito. En situaciones urgentes y temporales, mientras no se resuelve la tramitación o adjudicación de otro recurso idóneo, las personas dependientes, previa valoración social, podrán disponer del SAF sin coste para su bolsillo. Finalmente, la propuesta incluye la aportación del máximo material técnico requerido, así como un plan formativo para auxiliares, personas usuarias y familias.