Pepa a Loba baila coas Nosas Músicas

En Couso, e na Estrada en xeral, non hai que poña en dúbida que Pepa a Loba, a lendaria bandoleira galega, era natural desta parroquia estradense. Non é, pois, de estrañar, que regrese á súa terra nuns días tan especiais como os que fan bailar e cantar aos veciños ao son das Nosas Músicas. Pepa e a súa banda percorrerán o campo da festa o 14 de agosto, nunha cita que é festa, aínda que que teña todos os atributos para seren recoñecida como festival, mesmo cun recentemente acadado Premio Martín Códax nesta categoría.

As Fillas de Casandra, actuando en Callobre. | // MARGA FRAGA / Ana Cela

Integrantes da asociación A Xesteira de Couso, o alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao, e o empresario Alejandro García Ríos presentaron onte a que será a edición número 27 das Nosas Músicas, unha cita que volve a programarse con dous días de celebración. Arrancará xa o 13 de agosto, aínda que o 14 sexa o día grande. Comezará cunha foliada a pé de rúa, sen escenario logo, pero co mesmo espírito festivo.

Ás 18.00 horas inaugurarase a feira de artesanía e comezarán os xogos tradicionais, pensados para o goce de pequenos e maiores. O apartado musical correrá por conta de cinco grupos: Silva Redonda, Benofan, A Ponte Vella, Bama e as Pandereteiras Rosalía de Castro de Cacheiras. Ademais, Títeres Cachirulo farán unha una representación vencellada aos Xenerais da Ulla.

O 14 de agosto será, como queda avanzado, o día grande das Nosas Músicas de Couso. Por iso, a festa comezará xa ás 12.00, cun obradoiro de música que se fai na beira da Ulla, empregando instrumentos tan típicos destas terras como a requinta, entre outros. A actividade estará dirixida por Pablo Carpinteiro. Chegará despois, arredor das 14.00 horas, a sesión vermú, o momento escollido para que saian os cabezudos e xigantes nos que A Xesteira leva traballando dende o ano 2021. Son cinco cabezudos e dous xigantes que están a piques de rematarse. Pepa a Loba e a súa banda foron a fonte de inspiración.

Dende Couso explicaron que a idea xurdiu dun taller feito con Viaravolta, cunha implicación que aínda continúa a día de hoxe. “É algo bonito porque están feitos polos veciños de Couso”, explican. Son eles os que están elaborando todas as pezas, pero facéndoo dun xeito que permita que todos os participantes deixen verdadeiramente a súa pegada nesta obra. De feito, as costureiras amosaron aos veciños como confeccionar os traxes, no canto de teren rematado a tarefa elas mesmas en poucos días. A bandoleira dirixirá de novo ao seu grupo polas terras de Couso neste día de festa.

Ao igual que sucederá na noite do 13 de agosto, o 14 abrirase xa pola mañá a zona gastronómica, unha parte moi importante para axudar a financiar o festival As Nosas Músicas, que ten entrada gratuíta. Haberá de novo xogos tradicionais e un obradoiro de iniciación ao baile tradicional, da man de Nuria Xesteira.

Xa dende as 21.30 e sobre o escenario, a velada collerá forza. O cartel contará nesta ocasión con Os d’Abaixo, Ailá, Camando Curuxás e Pan sen Fron. A pé de festa estará, tamén, Art Monium, animando a todos os presentes nesta noite tan especial para a parroquia de Couso.

Zona de acampada

Non faltará nas Nosas Músicas a zona de acampada nin o servizo de autobús, con dous autocares de ida e outros dous de volta. “Non hai que pagar, hai que consumir”, recoñeceron onte dende A Xesteira, sen esquecer recoñecer publicamente que máis dun centro de entidades privadas colaboran coa asociación para poder sacar adiante un festival que escapa a este nome e que busca un formato diferente, sostible no tempo e que non quere perder a súa alma rural.

O alcalde quixo destacar, precisamente, o traballo que se fai dende Couso para manter As Nosas Músicas como un referente cultural no corazón rural da Estrada. Lembrou que no ano 2014 a asociación A Xesteira recibiu o Premio San Martiño á normalización lingüística e que este recoñecemento se ampliou este ano coa entrega, da man do conselleiro de Cultura, o estradense José López Campos, do Martín Códax no apartado de festival. Este premio estivo representado na presentación de onte pola figura do Melómano.

Pepa a Loba bailará o 14 de agosto en Couso ao son das Nosas Músicas. Non faltarán os seus compañeiros de banda nin aqueles que nestes 27 anos de historia gozan desta festa. Valo perder ti?

As noites de folk e de raíz arrancan en Callobre

As noites de folk arrancaron xa esta fin de semana na Estrada da man do festival Folk de Raíz, celebrado na parroquia de Callobre, nunha edición –a número 23– na que se rendeu tributo ao desaparecido Martín Dono,un dos fundadores desta convocatoria e tamén do grupo Regatos, anfitrión do festival. A parroquia volveu cantar e bailar ata altas horas, da man dos grupos que este ano conformaron o cartel. Desta volta, a noite de Folk de Raíz contou con Xirandola, Regatos, Fillas de Cassandra e Os Carunchos. A actuación de Fillas de Casandra contou, de xeito especial, cun nutrido grupo de seguidores, unha mostra da boa acollida que a agrupación está tendo entre o público. O de Callobre é un dos festivais máis consolidados do panorama musical estradense, no que son varias as citas desta clase nos meses do verán.