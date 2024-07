Murallón de Son pecha o cartel con once actuacións para os días 5 e 6 de outubro na Bandeira

Como xa ven sendo tradición, o festival Murallón de Son volverá a celebrarse por terceiro ano na Carballeira da Pomba da Bandeira, deta volta os días 5 e 6 de outubro. Este ano presenta a novidade de que haberá que comprar unha entrada para poder acceder. Esta iniciativa tomouse debido a que dende a organización queren que o festival siga “crecendo organicamente, e que se siga consolidando, por iso vímonos na obriga de cobrar a entrada”, apunta Pablo Rey Abades, unha das once persoas a cargo do evento.

O cartel xa está confirmado: “Traemos artistas internacionais, de primeiro nivel galego ou que agora mesmo están no seu momento máis álxido”, resumen desde a organización. É o caso de GBH, Rebeliom do Inframundo, La Élite, Brassica Rapa, Blowfuse ou Harry May. A estos nomes súmanse tamén os de Chorima, Cé Orquestra Pantasma, Grande Amore, Señora DJ e DE-MO DJ. O que buscan con todos estes grupos e artistas é prantexar unha proposta musical o máis compensada posible, e que sexa un éxito.

O festival comezará o sábado 5 de outubro. Pablo Rey explica que o que se pretende acadar ese día é “pasar unha xornada en armonía coa Carballeira. Desde a primeira hora haberá sesión vermú, xogos populares coas Sororas, que foron un éxito, para que participen dende os máis cativos aos adultos. De ahí daremos paso aos concertos, xa de tarde, que rematarán na madrugada”. A festa non termina ahí, xa que para o domingo “teremos unha actuación infantil que está pensada para que as familias se poidan achegar ata o festival”.

A acollida do pagamento por parte do público parece que foi moi boa. “Cando se sacou o comunicado informando das entradas de pago, houbo moitas manifestacións positivas hacia que isto se dera, porque realmente era unha obriga”, confesan desde a organización. Cren que o segredo de que a acollida fose tan boa débese a que os prezos son “bastante accesibles para todo o mundo”. Pablo insiste en que o fin desa medida non é lucrarse, senón simplemente poder continuar mantendo o festival. Por iso, agradece a comprensión da xente. Tamén está contento pola vendas realizadas ata o momento.

Hai dous meses sacaron as 100 primeiras entradas á venda e agotáronas todas. Tiñan un prezo especial de 15 euros máis os gastos de xestión. Ante este éxito puxeron unha segunda remesa por 17 euros que tamén se esgotou, e agora só quedan as entradas de promoción a 20 euros. Neste momento as vendas están un pouco estancadas, segundo recoñece Pablo, porque “aínda queda todo o verán por diante, e non está toda a xente pensando no festival, porque ata outubro todavía queda”. O coordinador prefire non mollarse sobre o aforo que esperan ter este ano. Pensa que seguirá igual ou que incluso supere ás dúas edicións pasadas, pero prefire non dar datos, por se ao final non se cumpre. “Non queremos ser avariciosos, estamos na terceira edición e se podemos medrar, pois mellor”, declara.

Cómpre destacar que este festival está feito por unha organización sen ánimo de lucro. Se alguén se pregunta de onde xorde a idea de crear un festival, o coordinador recoñece que nace debido a que todos os compoñentes da asociación adoran os festivais, e non só lles gustan, senón que ademais tocan en grupos ou forman parte activa no mundo da música. Envoltos nese ambiente tiñan ilusión por organizar un e decidiron poñerse mans á obra. Aínda que eles fan gran parte do traballo, por non dicir todo, a medida que se achega a data, acostuman acudir a amigos ou familia para que lles boten unha man.

“Facemos isto porque realmente nos gusta. Nós non percibimos ningunha retribución económica, polo tanto, basámonos no que nos gusta”, recoñece Pablo, quen tamén asegura que “lóxicamente hai que facer un cartel no que se atraia ao público e no que se vendan entradas, por iso nos basamos tamén no que está funcionando. Temos que estar un pouco metidos na actualidade musical, pero sen saírnos dos parámetros que manexamos”.