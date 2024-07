¿Dónde están las llaves?

Como en la mítica canción infantil, A Estrada tiene un “castillo” para el que anda buscando las llaves. Es bien seguro que las que abren el Museo do Pobo Estradense que lleva el nombre de Manuel Reimóndez Portela no están ni en el fondo del mar ni en paradero desconocido, pero, por seguir la alegoría, sí que está resultando complicado encontrar quién vaya a buscarlas –igual más que quién la cuestión es cómo– para reabrir estas dependencias al público, tal y como lleva años anunciándose. Y es que el museo no se cerró anteayer ni el año pasado, sino que lleva sin poder visitarse al menos 15 años, aun cuando se han invertido en estas instalaciones cuantiosos fondos en sucesivas intervenciones de mejora.

La última noticia sobre la reapertura del Museo do Pobo Estradense se remonta a finales del mes de febrero. En ese momento, FARO DE VIGO recogió que el Concello de A Estrada había logrado financiación para emprender una catalogación de fondos y una reorganización del discurso museístico. La idea –se expuso– era realizar un inventario y, aprovechando la remodelación efectuada en el edificio, reorganizar la exposición para que resulte lo más atractiva y ordenada posible. Se asumía que, después, el siguiente paso sería solventar la cuestión del personal para reabrir al público las instalaciones, previendo que esta reapertura tendría que organizarse a través de un sistema de reserva o petición previa. El escenario que se apuntaba para terminar con el dilatadísimo cierre en el tiempo del museo era entonces el ejercicio 2024.

Sin embargo, mediado ya el mes de julio sin que se hayan producido –o al menos trascendido –avances, esta recuperación del Museo do Pobo Estradense no parece ya tan segura. Al ser preguntado por esta cuestión, el alcalde, Gonzalo Louzao, reconoció que mantuvo una reunión con los integrantes del Patronato de este museo y también con el director del mismo, Juan Andrés Fernández Castro. Señaló que todavía quedan algunas pequeñas obras por realizar en estas instalaciones, obras que sería necesario efectuar antes de que el público vuelva a entrar a estas dependencias.

Visita

El mandatario señaló que él mismo tiene pendiente realizar una visita al recinto y asumió que habrá que efectuar los trabajos necesarios y “estudiar una reapertura”. El jefe del ejecutivo local no pudo precisar, por ahora, el calado de las intervenciones que sería necesario acometer, si bien se espera que sean cuestiones menores de puesta a punto, habida cuenta de que el museo ha sido objeto de sucesivos planes de obra en los últimos años.

De hecho, fueron estas obras las que lo cerraron al público en 2009 para la creación de una galería perimetral que llegó a ser visitada por el anterior alcalde, José López Campos, al inicio de su primer mandato y cuando –en 2011– se preveía una reapertura inminente. Pero después le tocó el turno a la cubierta del edificio, que también fue completamente renovada. Se había hecho este trabajo previamente, pero el sistema utilizado no resultó ser el apropiado y hubo que elevar la cubierta. Esta obra se terminó en 2019 y parecía que quedaba poco más que una mano de pintura para la reapertura, pero de nuevo aparecieron necesidades.

El Museo do Pobo Estradense comenzó a funcionar hace 42 años, asociado al Centro de Iniciativas e Turismo (CIT) de A Estrada. En ese 1982 se inscriben los primeros objetos en su libro de registro. En 1997 se integra en la Fundación Cultural da Estrada, ya como Museo do Pobo Estradense Manuel Reimóndez Portela, ocupando desde 1996 el edificio del antiguo matadero municipal (data de 1924). Sin embargo, de sus 28 años en esta sede, al menos 15 los ha pasado con las puertas cerradas. ¿Dónde estarán estas llaves?

