Discos rojos en Silleda contra los excrementos de los perros

Gústanos o teu can, non as súas cacas! Con este lema, el Concello de Silleda pone en marcha una campaña de sensibilización para que los propietarios de mascotas recojan los excrementos que estas dejan en la calle como medida para cuidar el medioambiente y fomentar la convivencia en la comunidad vecinal. “En esta primera fase colocaremos discos rojos en aquellos puntos en los que encontremos cacas de perro y los dejaremos allí durante 24 horas. Después los recogerá el servicio de limpieza”, explica el concejal de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Manuel Requeijo.

La iniciativa se aplicará en los núcleos de Silleda y A Bandeira para concienciar a toda la ciudadanía de la necesidad de mantener limpio el entorno urbano, cuidar el medio natural y también como medida de salubridad, para evitar focos de infecciones. Las quejas por la presencia de heces caninas en la vía pública se suceden desde hace años por parte de vecinos y comerciantes.

“El número de mascotas está aumentando considerablemente en nuestro municipio, ao igual que en el resto del país. La mayoría de las personas propietarias ya recogen los excrementos y queremos concienciar a quien no lo hace”, dice el edil. “Si recoges los excrementos del perro delante de tu puerta, debes hacer lo mismo en cualquier lugar”, añade Requeijo, que incluye esta medida entre las iniciativas municipales para “seguir trabajando por una Silleda sostenible y para la gente”. La campaña se enmarca dentro de la implantación de la Agenda 2030 que lleva a cabo el Concello de Silleda para dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

En la primera fase, el Concello colocará los discos rojos en aquellos puntos de donde haya excrementos caninos, “para hacer visible una situación que no se debería producir” y para recordarle a la vecindad que la ordenanza municipal contempla sanciones de entre 30 y 300 euros para quien no recoja las deyecciones de su perro. Requeijo adelanta que, después de esta campaña de sensibilización, el gobierno local tiene previsto imponer las multas que establece la normativa vigente.

La perra más bella

Para esta campaña de sensibilización, el Concello de Silleda cuenta con la colaboración de Felipe López y Eva García y de su perra Bubela de Asseconia, una pastora australiana que en el último campeonato de la Real Sociedad Canina Española (RSCE) se proclamó campeona estatal joven de belleza. Este vecino de Dornelas y su perra acompañaron ayer a la alcaldesa, Paula Fernández Pena, y al concejal Requeijo durante la simbólica colocación de los primeros discos de esta campaña de sensibilización.

La iniciativa se suma a la puesta en marcha por el Concello en mayo pasado para recoger las colillas del tabaco y que no se tiren en la calle.