Licitar o PIA: primeiro paso para dar comenzo coa reurbanización da contorna do Clínico

Logo do anuncio das bases do protocolo de colaboración entre a Xunta e o Concello de Santiago para as actuacións na contorna do CHUS –Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela– e a construción dun novo aparcamento, a alcaldesa de Compostela, Goretti Sanmartín, detallaba antonte que a previsión é asinar o documento neste mesmo mes e “o primeiro será licitar o PIA –Plan de Interese Autonómico–, no que se encadrará as obras.

“Nas últimas semanas mantivemos reunións políticas e técnicas para rematar o protocolo”, explicaba Sanmartín, e partir de agora “hai que desenvolvelo con cada consellaría”, dixo en referencia a Infraestruturas e Vivenda e Sanidade, en canto ás obras do párking do CHUS, e con Medioambiente, no tocante ao compromiso da Xunta de investir 3,5 millóns de euros no abastecemento e saneamento das parroquias do rural compostelán.

Sanmartín recalcou que o acordo é “unha magnífica noticia”, por comezar a resolver unha problemática, a da mobilidade na contorna hospitalaria, que “non só preocupa á veciñanza de Santiago senón a toda a área sanitaria”.

Porcentaxes

O prioritario, unha vez que a Xunta licite o PIA, será realizar o proxecto do aparcadoiro e tamén a mellora do acceso ao CHUS dende Volta do Castro, “Sei pola titular de Infraestruturas que interesa desenvolvelo o antes posible”, asegurou a alcaldesa. Antes diso, queda pendente definir o perímetro do PIA, para establecer os custos das obras, das que asumirá o 90% a Xunta e o Concello o 10%.