Louzao: “La voluntad política es que Rapa das Bestas gestione al albergue de Sabucedo”

Que A Estrada solo tiene un albergue turístico es evidente; que lleva años infrautilizado, también. El asunto salió a colación en las últimas conversaciones mantenidas entre el nuevo alcalde estradense, Gonzalo Louzao Dono, y la directiva de la Asociación Rapa das Bestas de Sabucedo, aprovechando la presencia del munícipe en la parroquia durante los curros de este año. “La voluntad política de este Concello es que esta infraestructura sea gestionada por Rapa das Bestas”, reconoció abiertamente el dirigente local, que también participó con claridad este deseo al colectivo que preside Paulo Vicente Monteagudo. “Es la voluntad del gobierno local”, insistió el mandatario, asumiendo que será preciso buscar el encaje y la fórmula administrativa, económica y jurídica para que sea la asociación que mejor conoce Sabucedo la que explote estas instalaciones turísticas.

No obstante, Louzao consideró que una cesión de uso del albergue en favor de Rapa das Bestas exige que el Concello someta el inmueble a las mejoras que sean precisas. Fue entonces cuando avanzó su intención de realizar una visita al albergue –confesó que no lo conoce en profundidad– acompañado de técnicos de la administración municipal para valorar el estado en que se encuentra y las mejoras que podría necesitar para su puesta a punto. “No me parece de recibo dejarle la instalación en mal estado”, dijo el alcalde, que no tuvo empacho en reconocer que desconoce el alcance de las obras que podría necesitar esta instalación, situada a un lado de la Carballeira do Campo do Medio, y, por tanto, tampoco sabe qué inversión requieren.

“Ahora tenemos que ver también las fórmulas para ver cómo se puede hacer esta cesión de uso, pero nuestra idea es que sea en beneficio de Rapa das Bestas”, expuso Louzao, que compartió la impresión de que este colectivo es quien mejor conoce y puede guiar a los turistas por la parroquia para desestacionalizar –como tantas veces se buscó– la demanda de visitantes, mucho más allá de los días en que se celebra la Rapa.

El albergue turístico de Sabucedo abrió sus puertas en 2002. Lo hizo como parte integrante, junto con un picadero, de un centro hípico situado a escasos metros del famoso curro del Campo do Medio. En 2008 la hasta ahora única concesionaria que tuvo el servicio solicitó la rescisión del contrato, trámite que se completaría en al año siguiente. Por tanto, desde 2009 es la Fundación Cultural da Estrada quien se encarga de gestionar el albergue.

Cierre con el COVID

El Concello de A Estrada decidió en el verano de 2020 mantener cerradas estas instalaciones turísticas, que habían dejado de funcionar unos meses antes a consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19. No se ocultó entonces que la apuesta por valorizar estas instalaciones para procurarles una mayor actividad y dinamismo exigía una revisión de las necesidades que pudiese presentar. Sin embargo, pasó el verano de 2020 y, después, el de 2021 y el de 2022, sin que este albergue turístico recuperase la actividad y tampoco se hicieron las obras que se pretendía ejecutar. Por su parte, Rapa das Bestas reconoció en varias ocasiones públicamente su interés por pasar a gestionar las instalaciones. Se defendió desde Sabucedo que el colectivo podría convertirse en un buen dinamizador para unas instalaciones que llevan años infrautilizadas, habida cuenta de que ninguna empresa podría ofrecer a los turistas que se acerquen hasta estas tierras una experiencia más atractiva e instructiva que quienes viven en primera persona la tradición que da fama a Sabucedo a lo largo y ancho del mundo.

Esta infraestructura turística posee una habitación de seis camas, dos de cuatro, un cuarto doble y otro con 11 plazas.