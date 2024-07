Solo las empresas de A Estrada y Silleda generan más empleo que hace un año

Empresas y autónomos de las comarcas aglutinan al cierre del primer semestre del año un total de 21.698 cotizantes, que son una treintena más que hace un mes y 134 por encima de los que había hace un año. No obstante, estos números no son aplicables a una tendencia favorable en los nueve municipios de Deza y Tabeirós-Montes, pues en una comparativa anual solo los de A Estrada y Silleda muestran unos registros mejores.

El ministerio acaba de divulgar los datos de afiliaciones a la Seguridad Social de junio, en este caso referidos a los activos en función de la sede social de cada empresa y no relacionados con los padrones municipales, por eso en este último caso los activos en otros territorios distintos del lugar de residencia siempre son más. Como indicamos, la mayoría de los ayuntamientos de la zona restó activos, no obstante A Estrada sobre todo y Silleda son los responsables de que los números absolutos no sean negativos. La capital de Tabeirós despidió junio con 5.787 cotizantes (291 más en un año) y los 3.743 de Silleda suponen un incremento de 85. Como es habitual, en los números absolutos, la mayor parte de los cotizantes corresponden al régimen general, que gana 24 en doce meses, una decena más tiene el agro (303), los 415 del régimen del hogar son tres a mayores y los 7.085 autónomos son uno menos.

Lalín recortó 29 afiliados en un año y mantiene 7.217, situándose todavía como el municipio en el que sus empresas y autónomos generan más empleo que los del resto de los cinco concellos dezanos juntos. En Vila e Cruces constan 956 afiliados a la Seguridad Social (28 menos) y 23 menos tiene Rodeiro, que se sitúa en 956. En Agolada son 501 (10 menos) y hasta 46 recortan los sectores productivos de Dozón, quedándose de este modo con 318. La caída que experimenta Forcarei es muy relevante pues sus 869 cotizantes son 82 menos que hace un año. El ministerio, por otro lado, continúa desglosando los datos de Cerdedo-Cotobade como si fuesen dos administraciones distintas y así podemos concluir que en los últimos doce meses las empresas de Cerdedo sumaron cuatro activos, hasta alcanzar los 253, pero las de Cotobade perdieron exactamente 28, quedándose en 729.

