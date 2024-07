As vodas de ouro da banda sonora folk da Bandeira

Neste ano 2024 o Grupo Folclórico A Folla Revirada da Bandeira cumpre 50 anos de existencia. Entre os actos conmemorativos previstos polas vodas de ouro destaca o vindeiro 20 de xullo un pasarrúas da formación, ás 14 horas, saíndo do Centro Cultural Vista Alegre, e seguidamente rendirase unha homenaxe a un dos membros fundadores do grupo xa falecido, Martín Otero. A continuación celebrarase unha comida de confraternidade na que participarán todos os membros do grupo que o desexen. Ademais, tamén está programada unha exposición sobre A Folla Revirada no mes de setembro con fotos, vestiario, instrumentos e de máis enseres vencellados ao grupo.

Foto da Folla Revirada nos anos 80 do catálogo do Sindicato Galego da Música. / Cedida

Os primeiros cinco integrantes foron os gaiteiros Gonzalo Otero, Remigio Diéguez e Alfredo López, e na percusión estaban Martín Otero e José López. Alfredo López lembra que “todo foi posible gracias a Don José, o cura da Bandeira, que nos xuntou un día e planteounos esa idea, aceptamos e xa empezamos a ensaiar en setembro do 73. E no 74 xa fixemos a primeira actuación”. Co paso do tempo empezaron a chegar outros rapaces ao grupo. A formación máis numerosa non superaba os dez membros porque “uns entraban e outros saían, e claro íbanse turnando”, explica López. E no relativo ao nome o coordinador do Centro Cultural Vista Alegre manifesta que “o nome foi unha cousa entre nós. Concretamente, eu creo que foi cousa de Gonzalo, que suliñou que tiña que ser A Folla Revirada e non Folla Revirada. Era un nome pouco habitual e supoño que foi por eso que nos gustou tanto”.

Alfredo López, cofundador do grupo. / Cedida

Hai que remontarse ao anos 70 do século pasado para falar con propiedade don nacemento da Follar Revirada. Alfredo López engade que “nós fixemos o noso debut na primeira edición da Festa da Empanada que tampouco era na carballeira esta que na que se está facendo agora porque era saíndo da Bandeira hacia Cruces. Tocamos enriba dun carro e eso foi en agosto do ano 74. Daquela a Festa da Empanada era o que é hoxe porque era algo moi familiar. Empezáronos a conocer e fumos actuar en parroquias de por aquí e despois nas catro provincias de Galicia”. De feito,a agrupación folclórica incluso chegou a saír de Galicia para ofrecer a súa música tradicional. “O sitio máis lonxe no que estivemos actuando foi Olmedo, en Valladolid. Foi a través dun coñecido que tiña un señor da Bandeira. Daquela viaxamos no que se chamaba unha rubia, un microbus, e penso que éramos oito membros”, detaca Alfredo López sobre a proxección da Folla Revirada lonxe da súa terra.

De todos os xeitos, o fito máis importante na existencia da formación chegou nos anos 80 , despois de que A Folla Revirada xa se fixera cun nome no panorama da música tradicional. López denota que tamén estiveron no Festival Celta de Ortigueira “pero non damos conseguido a gravación da televisión. Eso foi no ano 85 na octava edición do festival. Representando a Galicia fomos o primeiro día e lembro que ao día siguiente estivo Milladoiro e varios grupos míticos daquela época. En setembro imos facer unha exposición co que temos pero hai poucas fotografías e no caso de Ortigueira foi o evento máis importante da nosa vida”.

Como ocorre nestes casos, A Folla Revirada foi esmorecendo a finais dos 80 de xeito paulatino porque a xente foi marchando a traballar fora, en Vigo, ou atoparon traballo na Bandeira ou noutros puntos de Galicia. “Foi complicado pero de todas formas o 85-90 por cento dos compoñentes da Folla Revirada despois formaron parte da Banda de Música Recreativa e Cultural de Bandeira. Despois, máis tarde, que foi no 87, tamén formamos parte do Grupo Xirandola como os primeiros gaiterios”, torna a lembrar o cofundador do grupo de música tradicional con 50 anos de existencia.

A Folla Revirada chegou tamén a ter un grupo de baile feminino, que por suposto están invitadas ao xantar do dí “pasaron un montón de rapazas por aí”. O certo e que, como suliña Alfredo López, a presencia da Folla Revirada “foi algo moi especial para A Bandeira porque ao non haber nada foi unha forma de aglutinar tanto nenos como nenas e telos entretidos nunha cousa que realmente nos gustaba e onde o pasábamos moi ben”.

Suscríbete para seguir leyendo