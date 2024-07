Agolada rende tributo ao seu bardo de Melide

Onte Agolada rendiulle unha fermosa, emotiva e merecida homenaxe a un dos séus máis ilustres veciños, o escritor nado en Melide e residente durante anos en Cangas do Morrazo, Xosé Vázquez Pintor. Centos de persoas achegáronse ata a Praza do Concello onde Ángel Luis Utrera Baza encargouse de dar a benvida aos asistentes que despois iniciaron a marcha cara a Rúa Iryda a descubrir a primerira placa conmemorativa de Pintor co cambio de nome. No transcurso do acto inaugurouse esta rúa que leva o nome do bardo afincado no concello agoladés e despois tamén se descubriu unha placa na casa onde viviu tantos anos co lema “Aquí onde reside a súa palabra” por parte do Concello de Agolada.

Raquel Vidal, en representación das máis de cento cincuenta firmas de veciños e amigos que por acción popular presentaron a solicitude de fillo predilecto e nome da rúa para Vázquez Pintor, fixo unha explicación do acto aos participantes, entre os que se atopaba o alcalde Luis Calvo, en representación da corporación municipal, que adicoulle unhas emotivas palabras ao escritor. A súa dona, María, agradeceu no seu nome e no do seu home o evento organizado polos veciños e amigos de Agolada. Ángel Utrera fixo unha sentida lembranza do que supón para Agolada Vázquez Pintor que foi respostada cos aplausos dos presentes.

Música

Do eido musical encargouse o grupo de gaitas “Bico da Balouta”, a cuxo son se desprazou a comitiva polas rúas do pobo. Tamén actuaron diante do edificio do Concello a Coral de Agolada, que interpretou catro pezas, entre elas “Vai toliño”, unha peza musicada polo director da coral e basada nun poema de Pintor contido no libro Gándaras. O acto concluiu cuns “pinchos” nos Pendellos ao son da charanga homónima.

Xosé Vázquez Pintor naceu en Melide o 30 de novembro de 1946. É autor dunha extensa obra que abrangue a narrativa, a poesía, o ensaio, o xornalismo e a literatura infantil e xuvenil. No ámbito da narrativa publicou De ida e volta (1975), Lume de biqueira (1999), Quen faga voar (Premio Carvalho Calero, 2000), A memoria do boi (Xerais, 2001, Premio Torrente Ballester e Premio da Crítica Española), Mar de bronce (2003), Para dicir abril (Premio Cidade de Ourense, 2007), Máis vidas (2009) e Antípodas (2015). Como poeta destaca por Gándaras (1971), O espertar tamén é noso (1977), Ofidios de diario (Premio Eduardo Pondal, 1984), Na vertical da noite (Premio Cidade de Ourense, 1989), No corazón mancado (1989), Rotación violeta (1996), Banzados (2000) ou Seara (obra poética 1971-2011). Como autor teatral publicou A parroquia (finalista do Premio Abrente), A fraga encantada (1987), Sala de espera (1990), A sombra da memoria (1999), Teatro do patacón-Os pés do vento (2008). E como ensaísta destacan os traballos Os vellos oficios (1996), A tribo sabe (1999), Tal era vivir (2004) e A Terra do Medio (2009).