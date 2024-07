La Xunta amplía las horas de servicio de la Unidade de Atención Temperá de A Estrada

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, visitó en la mañana de ayer las instalaciones de la Unidade de Atención Temperá localizada en la Avenida Benito Vigo de la capital estradense con el objetivo de conocer de primera mano el funcionamiento de estas instalaciones. Durante su visita, la titular del citado departamento autonómico confirmó al Concello de A Estrada –representado ayer por el alcalde, Gonzalo Louzao Dono, la edil de Benestar Social, Amalia Goldar, y la concejala María del Carmen Durán– la resolución de ampliar las horas de este servicio, de tal manera que pueda llegar a más beneficiarios.

“El objetivo es conocer el funcionamiento de la unidad y estar en contacto con las familias y los trabajadores. A día de hoy este servicio es muy demandado en nuestra comunidad”, asumió la conselleira. “Cuando uno se convierte en madre o padre nuestras prioridades cambian por completo y nuestra prioridad pasa a ser el bienestar y la salud de nuestros hijos. Esta red de atención temprana que hay en Galicia es única a nivel nacional, pero es de reciente creación”, aseveró. La conselleira de Política Social recordó entonces que en el año 2009 en Galicia tan solo había dos unidades de Atención Temprana, que daban cobertura a 15 concellos gallegos. “En estos momentos hay 40 unidades que dan cobertura a más de 200 concellos en Galicia, por lo tanto es un servicio de proximidad, útil para las familias pero, sobre todo, un servicio necesario para todos los niños y niñas que tienen o pueden padecer algún trastorno de desarrollo”, declaró.

“Nuestro objetivo es colaborar y estar trabajando siempre de la mano de los concellos para estar lo más cerca posible de las familias. Esta unidad de A Estrada implica que los vecinos ya no tienen que desplazarse a Santiago, teniendo aquí mismo los servicios de logopedia, fisioterapia, psicología o terapia ocupacional”.

Fabiola García señaló que el Consello da Xunta aprobó en una reciente sesión una nueva orden para crear más unidades. Serán 15,8 millones de euros que permitirán consolidar las 40 unidades que hay en funcionamiento en estos momentos, ampliar las horas y los profesionales en todas ellas y crear 12 nuevos puntos de atención. “Es fundamental comenzar a trabajar lo antes posible con los niños para que ganen en autonomía y pueda trabajarse con esos problemas que pueden padecer y que le preocupan a los padres”, apuntó García. Desde Política Social se indicó que la unidad estradense se puso en funcionamiento en el año 2019 y se precisó que presta atención a 40 menores de entre 0 y 6 años.

El alcalde aprovechó la ocasión para agradecer “el trabajo y la cercanía” de esta consellería y trasladó, por su parte, el “compromiso de ampliar y mejorar las instalaciones” de la Unidade de Atención Temperá. Ahora mismo el servicio se encuentra emplazado en un piso de Benito Vigo, si bien el Concello ya planteó la posibilidad de que este tipo de atenciones de carácter social puedan encontrar cabida en nuevos espacios municipales que el Concello de A Estrada aguarda incorporar, por ejemplo, cuando se desafecte el edificio del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 –una vez se haya trasladado la sala al nuevo edificio judicial, en proceso de construcción–, localizado a escasa distancia de las actuales dependencias.

Menores migrantes

En otro orden de cosas, la conselleira de Política Social se pronunció ayer, a preguntas de los periodistas, sobre la acogida de 26 menores migrantes no acompañados. “En Galicia siempre fuimos solidarios”, garantizó Fabiola García, que apuntó que la comunidad acogió niños en 2021, 2022 y 2023. “Galicia siempre se mostró abierta a acoger a esos menores correspondiente a 2023 pero no teníamos ningún tipo de noticia por parte de Canarias. Ayer mismo la comunidad se puso en contacto con nosotros y el lunes se enviará la información. Esperamos que se agilicen estos trámites y acoger a todos estos niños de 2023 y a los de 2024”, apuntó. Explicó que se prepara todo para esta acogida, asumiendo que el sistema gallego es diferente al de otras comunidades. “No tenemos centros específicos para menores no acompañados sino que incorporamos a estos menores en los centros que hay en la comunidad autónoma, a nuestro propio sistema de protección”.