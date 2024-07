Sin bocinas por San Cristóbal

Otro año más, A Estrada notará este fin de semana la ausencia de una caravana de vehículos a lo largo de sus calles. Y es que el municipio no contará con su tradicional procesión con motivo del San Cristóbal, patrón de los conductores, por quinta vez consecutiva. Así lo ha confirmado el presidente de la Sociedad Cooperativa Estrada de Transportes (Estrans), Manolo Conde.

El dirigente del colectivo declara que, aunque su intención era la de reanudar esta celebración, el ansiado retorno de esta fiesta no se ha podido dar ante la falta de acuerdo de los profesionales del sector. “No hubo quien se pusiera al frente de la organización de la procesión, por lo que no tenemos previsto realizarla”, indica. “Tuvimos que dejar de hacerla cuando estalló la pandemia. Una vez se pudo volver a organizar, no nos dimos puesto de acuerdo para su regreso”, continúa Conde. Finalmente, el presidente de los transportistas estradenses abrió la puerta a la recuperación del San Cristóbal para 2025 en caso de poder llegar a un acuerdo entre los profesionales del transporte para la organización de las festividades.

De esta forma, A Estrada continúa sin recuperar una celebración con una gran historia por detrás. Originada a mediados del siglo XX, una comitiva de cientos de vehículos de todo tipo –procedentes de municipios y localidades tanto de A Estrada como de fuera de esta–, presidida por una imagen del santo a bordo de un camión, recorría tras una misa solemne varias de las calles de la capital municipal. El desfile culminaba en la Praza da Feira, donde se celebraba un banquete en honor a esta efeméride.

La talla de San Cristóbal paseada cada año también cuenta con historia propia. Y es que además de ser una de las imágenes de santos que alberga hoy en día la iglesia parroquial de San Paio, esta figura fue adquirida en 1958 por la comisión organizadora de la procesión, a fin de que estuviera presente tanto en la comitiva como en el templo. La escultura costó 14.500 pesetas de la época, una cantidad que haciendo la conversión tanto a euros como a valor actual daría un precio aproximado de 4.525 euros a día de hoy. Antes de conseguir la imagen, se traía una prestada desde Verín.

La procesión fue pausada por primera vez a finales de siglo, pero se dio recuperado gracias a un grupo de transportistas en 2010, tras una reunión en el ayuntamiento con el por aquel entonces alcalde, José Antonio Dono. El regreso del San Cristóbal tuvo un gran éxito, que ayudó a que se continuara celebrando durante toda la década siguiente. Sin embargo, tuvo de nuevo que parar de hacerse en 2020 por imposición de la crisis sanitaria, siendo la del año anterior a esta la última procesión de San Cristóbal celebrada en A Estrada hasta la fecha. En donde sí ha podido celebrarse el San Cristóbal es dentro del propio templo parroquial. Y es que la iglesia de San Paio celebró su misa anual en memoria de San Cristóbal el pasado miércoles 10 de julio, día correspondiente a esta efeméride.

José Antonio Ortigueira explicó la relación entre santo y lugar. “En la parroquia de A Estrada solemos hacer celebración solemne a todos los santos que tienen imagen en la iglesia. San Cristóbal tiene una imagen preciosa, que además fue restaurada hace algún tiempo, y está en un estado espectacular, por lo que, dada además la devoción que despierta cotidianamente, siempre realizamos misa en su honor”, indica el eclesiástico sobre este servicio religioso. Un servicio al que, al menos en la presente década, no se le ha podido unir el ruido de las bocinas por las calles de la villa.

