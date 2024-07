“Vivimos nunha sociedade na que culturalemente está normalizada a desigualdade”

Eva Cernadas García, (Sobrado, 1969) é profesora da Área de Ciencias da Computación e Intelixencia Artificial na Universidade de Santiago de Compostela. Ademais da súa labor como mestra, é investigadora e foi pioneira na utilización da intelixencia artificial para a predición da calidade de productos cárnicos. Onte tamén impartiu unha conferencia no Salón Teatro do Auditorio de Lalín, como parte do XIX Curso de Verán de Igualdade que se está celebrando estes días, e que remata hoxe.

–É profesora de computación e de intelixencia artificial na Universidade de Santiago de Compostela, ¿onde nace o seu interese por estes dous temas?

–A vida profesional das persoas é moi longa, e moitas veces vas escollendo entre un camino ou outro en función da disponibilidade en cada momento. Nunca tiven una vocación clara cando era xoven.

–Unha vez dentro deste mundo, ¿qué é o que lle chama a atención?

–Eu creo que é a curiosidade, gústame moito transmitir e ensinar o que eu sei e a miña experiencia. A intelixencia artificial hoxe en día ten moitos riscos, temos que ter moita cautela en moitas cousas, pero pode haber aplicacións que aporten cousas positivas. É un traballo que fago como docente e como investigadora e desenvolvedora de software para facer productos que sirvan as persoas. Traballo no ámbito da bioloxía, da medicina e da tecnoloxía dos alimentos e moitas veces fago programas que dan soporte a outras investigacións. É un traballo que non é tan visible, pero que é necesario.

–Pode parecer que o termo intelixencia artifcial empezámolo a escoitar hai pouco, ¿pero en qué momento se empeza a ensinar?

–A base matemática que hai detrás lévase utilizando ao mellor hai 50 anos. O que pasa é que estaba máis confinada nos laboratorios e nas actividades de investigación. O salto prodúcese cando as grandes empresas tecnolóxicas empezan a usar este termo, ao mellor dunha forma un pouco abusadora. Parece que moitas veces se nos impón, pero sempre estivo ahí e vai máis alá do que está nos medios de comunicación. Son conceptos que podemos explicar ou entender sen empregar un ordenador. Seguramente as persoas sabemos máis de intelixencia artificial do que pensamos, porque, todos estes mecanismos, o que intentan é replicar ou inspirarse no que facemos as persoas. Tamén penso que é necesario explicar como se deseñan estos sistemas para comprender e actuar de forma crítica ante toda esa tecnoloxía.

–¿Cales dirías que son as vantaxes da intelixencia artificial?

–Non se cansa polas noites e podemos empregala para facer tarefas que a nós nos resultan bastante aburridas, tediosas ou costosas en recursos humanos. Un ordenador pode axudarnos a facelas en menos tempo e así poder adicar ese tempo para facer outras cousas.

–E, ¿cales serían as desvantaxes?

–Ten moitos problemas de discriminación, sobre todo a intelixencia artificial xeneralista, que discriminan moito ás mulleres. Tamén temos moitos problemas de vulneración da intimidade das persoas, cando realmente estamos recopilando datos de persoas sin o seu consentimento ou sen respetar a súa autoría. En certos ámbitos sensibles como pode ser a sanidade ou a educación, temos que ter moitas precaucións porque podemos estar danando á ciudadanía.

–¿Cree que a sociedade é consciente desta discriminación?

–No ámbito da intelixencia artificial e da inxeniería non se é consciente desta discriminación porque vivimos nunha sociedade na que culturalmente está normalizada a desigualdade. Avanzamos moito, nos últimos anos, pero segue habendo cousas que nos chaman a atención. A miña responsabilidade é non negar á tecnoloxía sempre que supoña un respeto á diversidade e un mantemento de ética e de non discriminación para ningún colectivo.

–Como experta, ¿cree que estamos empregando incorrectamente a intelixencia artificial?

–Creo que máis que problemas de uso, se trata dun problema de deseño. Normalmente, os problemas máis grandes da intelixencia artificial están no seu deseño. Como as mulleres, hoxe en día, participan moi pouco dentro da tecnoloxía, está moi escorado en favor de esa óptica masculina, e por iso temos todos os problemas que temos, porque os exemplos que se elixen para crear esos modelos e cómo se abalían, están feito sin que sea válido para todos os colectivos, senón que é válido soamente para unha parte da xente.

–A pesar de ser crítica con certos procesos, vostede empregou a intelixencia artificial para investigar e foi pioneira na utilización desta para predecir a calidade de productos cárnicos.

–Foi unha investigación que iniciei xa hai moito tempo e que me gustan moito porque non operan sobre persoas. Trátase de utilizar a intelixencia artificial para predecir a calidade dos xamóns. Eso permitiría as empresas do sector cárnico estratificar o mercado, e para os consumidores permítenos ter a seguridade de que cando mercamos un producto vai ser de certas características. Isto non querer dicir que vaia a ser de mellor o menos calidade, porque esa ven dada dependendo do noso gusto, pero permite ofrecer unha etiqueta en base a súa calidade.

–Ademais de continuar con este proxecto, ¿hai algunha outra investigación na que esté participando?

–Estou investigando datos de saúde mental, que sí que implican a persoas, en colaboración co hospital de Santiago e con outras institucións. O noso propósito nunca é o diagnóstico. Creo que a intelixencia artificial non se debe empregar para o diagnóstico de ningunha persoa. A nosa investigación traballa sobre enfermedades como o trastorno obsesivo compulsivo, o autismo, se hai hiperactividade… Se intenta empregar a intelixencia artificial para axudar á xestión sanitaria para saber que tipo de tratamento, dependendo da patoloxía, pode ser o adecuado.

