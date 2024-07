Siete parroquias de Lalín tienen menos de 50 vecinos y otras 17 superan los dos centenares

Lalín, aunque a la baja, más o menos mantiene una población semejante a la de hace dos décadas, Los últimos datos oficiales sitúan en 20.282 su número de habitantes, que son 366 menos que veinte años atrás. No obstante, la práctica totalidad de las parroquias perdió en este tiempo vecinos y mientras un puñado de pedanías adelgazaron su censo en más de un 30%, la de As Dores, creció un 34 por ciento.

La cabecera comarcal dezana no es ajena al fenómeno de la Galicia vacía y desde hace años son cientos los vecinos que abandonaron el rural para trasladarse al casco urbano, volumen que podría ser bastante superior al que indican los datos oficiales pues existen familias que mantienen su lugar de empadronamiento en las casas de las aldeas en las que se registraron al nacer, en ocasiones utilizadas como segundas residencias de fin de semana. Pero además existe un fenómeno irrefutable: la mayor parte de las personas que llagaron a Lalín procedentes del extranjero viven en el núcleo urbano o como mucho en áreas periurbanas. Hace dos décadas poco más de medio millar de residentes en el municipio tenían nacionalidad extranjera, dato que se incrementó hasta los 1.751. Argelinos (250), venezolanos (209) y marroquíes (166) son las nacionalidades más representativas en la actualidad en el padrón del consistorio.

habitantes W / H. Barreiro

El núcleo urbano no alcanzaba los 9.000 vecinos en el año 2003, umbral que rebasó en 2005 y a partir de entonces comenzó a marcar una gráfica ascendente que lo situó por encima de los 10.000 censados en 2008 y con más de 11.000, once años después. Este escenario coincide precisamente con el principio de los flujos migratorios de mayor calado. Si hasta no hace demasiados años seis de cada diez lalinenses residían en el rural, ahora la proporción ha dado la vuelta y la trama urbana concentra el 58% del total de habitantes.

Xaxán es una de las parroquias que no alcanza los 200 vecinos, aunque curiosamente en los últimos veinte años ganó tres censados. Otras 17 superan esta cifra y son, además de la de As Dores, las de Donramiro, Goiás, Botos, Vilatuxe, Filgueira, Catasós, Bendoiro, Sello, Soutolongo, Noceda, Donsión, Santiso, A Xesta, Losón, Prado y Barcia. Las menos pobladas son: Alemparte, Anseán, Cello, Lodeiro, Albarellos, Busto, Parada, Camposancos y A Veiga que, junto a Cangas, Castro, Galegos, Rodís y Zobra no llegan al centenar de personas.

Si nos centramos ahora en las pedanías que más población han perdido en estas dos décadas hay una que cedió más de la mitad de su censo: Anseán, con un 62% menos. Vilatuxe, la parroquia más extensa del término municipal y que tiempo atrás estaba entre las más habitadas, cedió más del 40 por ciento de su censo. En una situación semejante se encuentran Rodís, Zobra, Camposancos, A Veiga, Santa Baia de Losón, Cello, Alemparte, Lodeiro y Lebozán.

De la pérdida de habitantes no se libran las pedanías con más gente y, por ejemplo, Donramiro entre los años 2011 y 2019 se movió en torno o por encima del millar de vecinos y ahora está en 930. Goiás vio como en estos 20 años su censo caía un 26% (199 personas) o Botos, donde su padrón disminuyó en la misma proporción y restó 163 residentes.

La sangría de los concellos menos poblados

La resistencia de los ayuntamientos menos poblados contra la sangría demográfica es en ocasiones muy débil. Si Lalín es el concello de Deza y Tabeirós-Montes con más vecinos, en el extremo opuesto aparece Dozón. En último censo oficial situó su padrón municipal en poco más de un millar de vecinos (1.017), menos de la mitad de los 2.059 que contabilizaba hace dos décadas. En el mejor de los casos sus parroquias han cedido durante este tiempo un 46 por ciento de su censo, mientras que en otros el porcentaje se acerca al 56. O Sisto es la parroquia más poblada, con 234 personas, que son 392 menos que dos décadas atrás. La pedanía de Santa María de Dozón pasó de 334 a 156 vecinos y As Maceiras, de 82 a 36. Saa conserva 142 residentes de los 264 que tenía en 2003, mientras que Sanguiñedo, que hace veinte años contabilizaba 181 empadronados, cayó ahora hasta los 83. En la parroquia de Vidueiros están empadronados un total de 112 ciudadanos, lejos de los 257 de entonces y Vilarello pasó de un padrón compuesto por 115 residentes a solo 62. El área urbana en la que se sitúa el núcleo de O Castro pertenece a la pedanía de La O. Ahí se ubica el consistorio y los principales servicios –está proyectada una residencia de mayores–, aunque entre todos sus lugares suman 192 habitantes (242 menos).

