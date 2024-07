El romance que surgió del jazz

Sólo cuando estamos a gusto con nosotros mismos nos damos cuenta de que el amor no se busca, sino que aparece en el momento menos pensado, sostienen algunos psicólogos. A veces el amor aparece cuando menos te lo esperas y si no que se lo digan a la cruceña de Merza Virginia Ramos Pena y al norteamericano de Boston Adam Rapa. Ella es profesora de Audición y Lenguaje en el CEIP de A Bandeira y lo compagina con su trabajo en Casa Goris ayudada por su madre, y él es uno de los trompetistas más reconocidos dentro del mundo del jazz con amplia experiencia tanto en los escenarios como en la formación de futuros músicos. Contrajeron matrimonio el pasado 20 de mayo, diez días antes del nacimiento de la pequeña Ellen.

Adam Rapa, ayer, con su trompeta en Casa Goris. / Bernabé/Javier Lalín

Al amparo del Galaico Brass Festival de Merza surgió la historia de amor de esta pareja que está encantada con la llegada de su hija. Ellen tiene seis semanas de vida y debe su nombre a su abuela paterna. La madre de Adam falleció cuando él tenía 26 años y es el segundo nombre de su madre. Virginia Ramos recuerda que “Adam vino hace dos años a Merza para tocar en el certamen. No se alojó en Casa Goris pero sí sus amigos y lo conocí precisamente en mi casa rural. Él en aquel momento vivía en Holanda pero antes estuvo años viviendo en Japón, Dinamarca, Austria, Inglaterra o Países Bajos”. Como suele suceder en estos casos, los acontecimientos se fueron sucediendo de forma espontánea entre un hombre y una mujer predestinados a compartir sus vidas. “Lo conocí, empezamos a quedar y se vino para aquí. Llevamos juntos un par de años”, señala una Virginia Ramos que también nos desvela que lo suyo no fue ni mucho menos un flechazo: “No tanto. Para él si fue un amor a primera vista pero tengo que reconocer que no para mí. Date cuenta de que en casa para mi era trabajo lo que había. Los recibí a todos sus compañeros y estuve hablando con ellos como hago con todo el mundo. Recuerdo que Adam cambió el billete de avión hace dos años, se quedó más días, nos conocimos, hicimos un par de viajes juntos y así desde entonces”.

Lo cierto es que conforme pasaron los días entre ambos empezó a crecer la llama de algo que terminó fructificando en la primera historia de amor nacida del prestigioso festival de viento metal cruceño. La pareja vive en Casa Goris, aunque en la actualidad están en otro domicilio por las obras que se están llevando a cabo en la casa de turismo rural de la familia de Virginia. “Donde estaba antiguamente el bar mi padre él tiene ahora su estudio de grabación, donde trabaja. Aparte de sus conciertos tiene una empresa propia de trompetas que se llama Lotus y la verdad es que trabaja mucho desde casa” recuerda la orgullosa mamá de Ellen. Madre e hija todavía no conocen a la familia de Rapa, cuyo padre, hermano y sobrinos viven en la ciudad de Boston. “A ver si vamos este invierno hasta allí antes de que se me acabe el permiso” indica Ramos.

Polifacético

Rapa es un fijo en el Galaico Brass Festival. En concreto, este año actuó en compañía de La Fanfarra Kaústika, fundada por el constante deseo de reconstruirse e innovar, y que es un colectivo de músicos que se conocen, personal y musicalmente, por estar conectados desde siempre con la música y las bandas filarmónicas portuguesas. “Normalmente, en el festival vienen músicos pero no suelen repetir. A veces un grupo repite un año porque gustó mucho pero no suele ser lo habitual”, reconoce Virginia Ramos.

Adam Rapa es un trompetista, compositor, arreglista y educador estadounidense. Se trata de un músico polifacético que se desenvuelve tanto en el ámbito del jazz, el funk o el pop como en la música clásica y contemporánea. Rapa nació en Boston, Massachusetts y realiza conciertos por todo el mundo, a menudo como solista o acompañado por una banda de jazz, y también ejerce como profesor para clases magistrales, exposiciones o clases universitarias.

El enamorado marido y orgulloso padre no pudo evitar utilizar sus redes sociales para contar a todo el mundo su inmensa felicidad después de haberse casado con la profesora cruceña y tener en sus brazos a su hija. En ambos casos, el trompetista norteamericano publicó sendas fotografías besando a su pareja en avanzado estado de gestación y sosteniendo en brazos a su primera hija poco después de venir al mundo. “Me acabo de casar con una mujer asombrosa y una niña pequeña está a punto de enriquecer nuestras vidas. ¡Estoy enamorado y no puedo esperar a ser padre, con mi diosa gallega y nuestro extraordinario círculo de familia y amigos!” cuenta en su Instagram el músico de la costa este de los Estados Unidos. Y no es para menos, su amor a primera vista funcionó y ya dio unos hermosos frutos.

