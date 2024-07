Premio á viabilidade técnica e económica a 20 traballos da USC

Tanto o traballo de fin de grao como o de máster chegan a ser para moitos un último trámite no seu proceso académico antes de obter a titulación. Mais, para invitar a que este traballo sexa moito máis, a Universidade de Santiago de Compostela leva a cabo o Programa Ícarus, unha iniciativa da AVTE que entregou antonte no CiQUS unha veintena de premios, 18 premios e dous accésits, a traballos académicos cunha verdadeira aplicación social e económica.

A iniciativa da AVTE, Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento da USC, ten o obxectivo de estimular nos estudantes da universidade unha reflexión sobre a aplicación social e económica do coñecemento contido nos seus traballos de fin de grado (TFG), máster (TFM) e Tesis de doutoral. Está dirixido a toda a comunidade universitaria dos campus de Santiago e Lugo e inclúe todas as áreas de coñecemento que se imparten na Universidade de Santiago de Compostela. Os premios na modalidade de tese de doutoramento, por cada área de coñecemento outórgase un primeiro premio de 1.300 euros e un segundo de 850. Pola súa banda, na categoría de TFG e TFM os premios serán de 1.100 ou 650 euros, respectivamente.

O evento estivo presidido polo delegado do reitor para a Transferencia do Coñecemento, Luis Alberto Otero González, e na entrega de premios participaron o director da Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento da USC, José Luis Villaverde Acuña; o director da Escola de Doutoramento Internacional da USC, Pablo Taboada Antelo; a directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social da Xunta de Galicia, Marta Mariño Regueiro; o secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro; e o director de Investimentos de Unirisco, Pablo Mosquera Martínez.

Na modalidade de de teses de doutoramento, acadaron o primeiro premio na área de coñecemento de Artes e Humanidades a doutora Sabela López Pato polo seu traballo Museoloxías contemporáneas e sistemas culturais emerxentes; na área de Ciencias Sociais e Xurídicas, o primeiro premio recaeu en Bárbara Torres García por Os retos da seguridade e a saúde laboral ante a dixitalización da empresa; na área de Ciencias Experimentais, María Florez Mora con Desenvolvemento de películas compostas respectuosas co medio ambiente a base de quitosano; na área de Enxeñaría e Arquitectura a Ana Arias Calvo por Conversión de bio-residuos en biomateriais e produtos bioactivos; e por último, na de Ciencias da Saúde foi Óscar Rapado González quen se fixo co primeiro premio coa tese Liquid Biopsies for Precision Medicine in Colorrectal and Head and Neck Cancers.

Por outra banda, na modalida de traballos de fin de grao ou mestrado, o primeiro premio na área de Artes e Humanidades, foi para Adrián Noia Vázquez por O Español de Galicia; en Ciencias Sociais e Xurídicas o primeiro recaeu en Carlos Dopico Casal por (Des)Conecta; na de Ciencias, Miguel Nó Gómez gañou o primeiro co traballo Desenvolvemento de novos vehículos moleculares baseados en Disolventes Eutécticos para o transporte de poli-ions; na área Enxeñería e Arquitectura, o primeiro premio foi para Pedro Blanco Valcárcel polo traballo Deseño dunha variante de trazado mediante programación matemática; e por último, en Ciencias da Saúde o primeiro premio conseguiuno Paula Roade Perez polo traballo Desenvolvemento e optimización dun novo modelo dinámico in vitro para a simulacióndo sistema dixestivo humano e a súa aplicación no ámbito das ciencias da saúde.