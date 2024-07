El TSXG ratifica la condena a un estradense y mujeres de Silleda y Vilagarcía por narcotráfico

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la sentencia de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra en virtud de la cual se condenó a cinco años y tres meses de cárcel a un vecino de A Estrada, así como a tres años y seis meses de prisión a dos mujeres –una de A Bandeira (Silleda) y otra de Vilagarcía de Arousa– por un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud. Según se recoge en el fallo del alto tribunal gallego, una de las acusadas se encargaba de proporcionar la cocaína a la otra investigada, mientras que, después, el acusado estradense se abastecía de esa droga y la distribuía.

Con esta resolución, el TSXG viene a desestimar el recurso de apelación cursado por los tres condenados, pues el fallo indica que existe prueba suficiente para su condena. Enumera entre ella las huellas en la parte exterior de los envoltorios de cocaína, la incautación de drogas y dinero, así como de una báscula y de una máquina contadora de dinero en un domicilio.

Fruto de la labor de investigación de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Lalín, se tuvo conocimiento, entre septiembre de 2021 y enero de 2022, de que este vecino de A Estrada se dedicaba “a la provisión y posterior distribución de sustancias estupefacientes, en concreto cocaína, entre terceras personas consumidoras de dicha sustancia en la localidad y alrededores”. Así, se identificaron cuatro puntos de distribución cercanos a su domicilio. Se indicó que él conseguía la droga, que luego llevaba a un domicilio situado en el municipio de Silleda, donde una de las mujeres detenidas la preparaba y la depositaba en un arcón situado en un galpón junto a la vivienda, donde después la recogía el estradense. En diciembre de 2021, en un viaje de regreso, fue interceptado por la Guardia Civil, que le incautó en el hueco del volante once envoltorios de cocaína con un valor de mercado de 443,92 euros. Un mes después, y con orden judicial, los agentes realizaban un registro en su domicilio, incautando paquetes de cocaína, una báscula de precisión, 280 euros en efectivo, dos móviles, tres coches de alta gama y una moto Kawasaki. Ese mismo día se detuvo a la silledense, realizándose el registro de su vivienda. Allí se encontró una báscula, una prensa hidráulica, dos moldes para prensar la droga, un visor y una máquina contadora de dinero, además de 3.481 euros en efectivo. En el arcón había otros 6.780 euros y dos paquetes con droga por un valor de 12.267 euros.

Según se detalla en la sentencia, los análisis revelaron dos huellas existentes en el envoltorio de estos paquetes, que fueron identificadas como pertenecientes a la vecina de Vilagarcía detenida. Esta sería quien proporcionaba a la silledense la sustancia estupefaciente.

El fallo del TSXG refrenda categóricamente la sentencia dictada por la Audiencia, dando por buenas las cadenas de custodia realizadas por la Guardia Civil y sus forma de llevar la operación. “Identificamos la correcta interpretación del porqué jurídico de la licitud, regularidad y validez de todo el engranaje de intervenciones telefónicas que nacen a raíz del completo oficio policial”, expone en un momento la sala. Apunta en otro que “la impugnación de la entrada y registro domiciliario no tiene recorrido jurídico alguno”. “Es inverosímil tildar alegremente a la resolución judicial de inmotivada o sostenida en la nada o la especulación: no hay en ese momento una simple notitia criminis sino algo más, mucho más, la racional sospecha -reforzada por lo escuchado en las intervenciones aludidas- erigida en circunstancias objetivas de que el recurrente pudo haber cometido o estaba cometiendo o cometería (es delito instantáneo de efectos permanentes) actos de narcotráfico, y la medida es idónea y constitucionalmente proporcional respecto del fin perseguido de obtención de pruebas no alcanzables por medios alternativos”, apunta.