O Salto homenaxea á Virxe do Carme

Santo Estevo do Salto é unha das grandes parroquias de Rodeiro en extensión pero cativa en canto a poboación, xa que nos dez lugares que a compoñen viven pouco mais dun cento de habitantes, a metade dos que estaban censados hai tan só vinte anos, que xa viven mais das pensións ca da labranza. Malia todo manteñen a súa festa anual na honra da Virxe do Carme, que adiantaron á pasada fin de semana, con dous días de celebración con misas e procesións - nas que saen ademais da Virxe do Carme, Santo Antonio e o patrón- , a cargo do sacerdote José Carballo Ferreiro, que ven axudando na liturxia desta parroquia da que tamén é veciño, dende a súa xubilación coma capelán no Penal de Monterroso. Houbo sesión vermú nas dúas xornadas e verbena o sábado, correndo coa animación musical o dúo Arco Iris, a discoteca Eme Music con Carlos Magán e o Trío Morriña. Por el contrario, deixou de celebrarse a festa grande do patrón Santo Estevo, que na actualidade só ten misa rezada e xantar nas casas en decembro.

A casa solar de Faílde ten dous escudos e capela. | // D.G.A. / daniel gonzález alén

A igrexa do Salto dedicada a San Estevo que nos últimos anos apenas ten festa, é barroca de boas dimensións con naves dispostas en cruz latina, que conservan unicamente o fermoso retablo principal, de feitura barroca, decorada con acios de vide e anxos policromados, no que campan ademais das imaxes que saen na procesión, as de Cristo Crucificado, San Brais, San Roque e a Inmaculada. Hai anos roubaron unha antiga talla da Virxe do Bo Camiño e un par de séculos atrás, un cáliz, unha patena, un viril e cartos que se gardaban nos petos de ánimas. Os dous retablos laterais que seica eran barrocos tamén, retiráronse hai décadas cando estaba de párroco Sabino Seijas Domínguez. Da antiga igrexa románica non queda mais ca pía bautismal que pode ollarse no adro e algunhas pedras labradas que se reaproveitaron nos muros da actual. Coa igrexa, fan conxunto un ben labrado cruceiro procesional con imaxes e a casa reitoral deshabitada dende hai décadas, na que destaca unha grande cheminea barroca, mentres o hórreo e palleira van camiño da ruína.

A mámoa do Coto dos Mouros agarda ser posta en valor. | // D.G.A. / daniel gonzález alén

Aínda que oficialmente a parroquia figura coma O Salto, topónimo que refire a súa situación de lugar de paso e comunicacións das terras de Camba coas da Ulloa, entre os paisanos aínda se coñece a parroquia por O Couto, lembranza do coto territorial que aquí tiveron os frades do mosteiro de Oseira, rodeando o priorato cunha explotación agraria que dou nome ao lugar de A Granxa, no que aínda se conservan varias casas medievais e edificacións destinadas a tulla e celeiro, para gardar as rendas que percibían.

Moi notable é o pazo de Faílde, con dous escudos con armas dos Taboada, Varela , Ulloa e outras familias fidalgas dezás, ampla solaina e capela interior, dedicada a San Ramón que aínda mantén culto e festa. Nesta capela celebrou a súa primeira misa o ilustre Francisco Javier Vales Faílde (Fornas, Rodeiro, 1872- Madrid, 1923) , do que tanto se ten publicado por haber tido entre outros notables cargos, o de capelán de honra e conselleiro da raíña María Eugenia Victoria de Borbón, coa que algúns autores lle atribúen unha relación mais aló do espiritual. Tamén merece mención o casa grande de Casardixo, con amplo curro, capela, estanque, alvariza e grande propiedade o redor na que hai varios carballos centenarios.

Preto deste casal de Casardixo, atopouse en 1948 un interesante machado de bronce prehistórico que garda o Museo de Pontevedra, e están catalogadas tres mámoas no monte que comparte con As Mamuelas de Guillar, no que hai un lustro localizamos varios petróglifos. Polo demais, no importante patrimonio arqueolóxico da parroquia destaca a grande mámoa do Coto dos Mouros, que se conserva completa e ben merecía unha posta en valor. Moi interesante é o caso dos castros da Pena Grande e o Pequeno, os de maior altitude da comarca dezá, que fan parella no cume dos montes lindeiros con Antas de Ulla, nos que se teñen atopado restos arqueolóxicos e nós mesmo un par de muíños de man que gardan os veciños.

Non queda aquí espazo para versar sobre mais aspectos históricos e patrimoniais desta parroquia, que en tempos quixo pertencer de Antas de Ulla, labor no que contamos coa prezada colaboración do amigo Pepe Carballo, bibliotecario de Rodeiro.