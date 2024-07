“Martín Dono era de los que vivía esto con mucha pasión”

Callobre celebrará este sábado su vigésimo tercer festival Folk de Raíz. Este evento reunirá a cuatro grupos en la que será una celebración de la vida de Martín Dono, uno de los fundadores del festival y miembro del grupo Regatos. Las actuaciones comenzarán a las 22.00 horas de la mano de Xirandola, precedidas de una serie de juegos tradicionales para el público infantil, desde las 20.30. Con motivo de ello, Faro de Vigo se puso en contacto con José Tato, cofundador de Regatos y uno de los responsables de la organización del consolidado festival estradense.

–En sus propias palabras, ¿en qué consiste el Folk de Raíz?

–Es un festival que llevamos 23 años realizando, desde 1999 con la excepción de los años de la pandemia, en el que hacemos música tradicional. Intentamos traer a grupos de música tradicional de Galicia.

–En el festival actuarán cuatro grupos: Xirandola, Regatos, Fillas de Cassandra y Os Carunchos. ¿Quiénes son y qué hacen?

–Xirandola es un grupo que lleva 32 años y que hace todo tipo de música tradicional. Llevan muchísimos años y tienen muchos miembros, tanto veteranos como que todavía se están iniciando., y hacen un trabajo muy importante. El grupo Regatos somos nosotros, los que organizamos el festival. Al igual que este, llevamos 25 años tocando, desde el año 1999, y aunque ya tocábamos antes se podría decir que el grupo y el festival nacimos juntos. Os Carunchos es otro grupo que traemos este año, y que, además, son amigos nuestros. Está cumpliendo actualmente su 30 aniversario, y son referencia aquí en Galicia. Está formado por dos miembros: Luis Correa, también conocido como “Luis Caruncho”, y Álex “Caruncho”, que es quien escribe prácticamente la totalidad de las piezas y es un fenómeno de este mundo de la música tradicional. Finalmente, Fillas de Cassandra son un grupo de creación reciente pero que están en un momento explosivo. Es un un auténtico grupo revelación, alnivel de otros como Tanxugueiras, Mondra y Baiuca.

–El festival de este año será, además, un homenaje a Martín Dono, que al igual que usted fue miembro fundador tanto del grupo Regatos como del Folk de Raíz, ¿Qué significa Martín para ustedes?

–Va a ser un homenaje muy pequeño. No queremos amargar el ánimo del festival ni convertirlo en un velatorio. Él y yo fuimos los dos miembros fundadores que quedamos, tanto del grupo como del festival, y además de ser un compañero era un gran aporte para nosotros ya que era una persona a la que le gustaba este mundo de verdad. Él era de los que vivía esto con mucha pasión, y fue una pérdida grande para el grupo, así que vamos a intentar rendirle un pequeño tributo cuando llegue el momento de nuestra actuación.

–Además de los conciertos, el festival va a contar con otras actividades como un pulpeiro o una acampada. Pero además tendrán la presencia de artesanos. ¿Qué tipo de artesanía se verá en el festival?

–Por desgracia, vienen pocos artesanos. El problema es que no venden, ya que es un festival de un día y además se celebra por la noche. Si fueran varios días y hubiera actividades diurnas, se podría vender, pero al no ser así acaban viniendo un año o dos y después terminan no viniendo. Es una pena decirlo, pero es así.

–Y finalmente, ¿qué le diría tanto al público general que pueda desconocer este mundo como al que lo haga para animarlos a acudir al festival?

–Los que actúan son cuatro grupos muy diferentes, por lo que tenemos música para todo el mundo y para todos los gustos. Fillas de Cassandra es el grupo más popular ahora mismo, pero el resto tenemos también una música que también gusta. Por lo que tenemos música para gente más joven y para mayores. También va a hacer buen tiempo, así que animo a todo el mundo a que venga y disfrute del espectáculo, que es de lo que se trata.

