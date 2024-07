“La gente que vive en contacto con el rural observa los efectos del cambio climático ”

La UNED organiza hasta el viernes un seminario sobre previsión meteorológica en España en el que se abordarán los efectos del cambio climático. El curso intercalará las intervenciones de reconocidos presentadores del tiempo en distintas cadenas de televisión con expertos en física, meteorología o biología. La actividad se lleva a cabo en el edificio polivalente de la calle Manuel Rivero y Martín Barreiro es uno de los ponentes.

–¿Dónde radica la dificultad a la hora de comunicar sobre el cambio climático, un fenómeno que en principio no es inmediato?

–Eso era uno de los principales problemas cuando empezábamos a comunicar sobre el cambio climático. Efectivamente se veía que era un problema a largo plazo y eso hacía que el problema fuera lejano aunque la comunicación empezó de forma intensa porque había que hacer algo ya para evitar que sucediera en el futuro. Es cierto que tenemos muchos problemas en el día a día como para preocuparnos que algo va a suceder en algún tiempo. Y es lógico y una reacción natural y simplemente humana.

–¿Qué ha pasado desde aquellos primeros años de divulgación?

–Los estudios han ido evolucionando y los datos y los eventos nos están demostrando que la situación está cambiando ya, que hay muestras de que el cambio climático está teniendo lugar. Hay estudios que atribuyen al cambio climático una determinada ola de calor que es más intensa por su influencia, por ejemplo. Hay eventos meteorológicos extremos que se están demostrando que están inflados o más fuertes por el cambio climático.

–¿Se corre el riesgo de caer en el catastrofismo informativo?

–Hay que contextualizar la información y los seres humanos no somos muy receptivos a recibir tanta información negativa. Tenemos un sistema para protegernos de tanta catástrofe, gracias a Dios.

–En el polo opuesto, también se puede relativizar todo lo relativo al cambio climático, ¿no?

–Lo que voy a contar hoy (por ayer) es que la información relacionada con el cambio climático en los últimos años tiene una tendencia ascendente. Es decir, sí, cada vez hay más información y fíjate cada vez los periodistas estáis más preparados, más especializados y tenéis más conocimiento y por diversos motivos. Muchos nos interesamos, investigamos, leemos y contrastamos. Y luego también hay gente que se lo toma desde el punto de vista profesional, que busca la manera de formarse y acude a las fuentes cada vez más de una manera más directa. Yo creo que se está hablando con bastante intensidad y rigurosidad del cambio climático en muchos medios.

–¿Hay excepciones?

–No te hablo de los medios digitales o los pseudos medios digitales, que tienen una agenda muy particular y ya sabes que ahí hay una especie de mezcla entre lo que es información veraz y cosas que no lo son en absoluto.

–¿No le parece que predicciones apocalípticas como las de Al Gore tampoco ayudan a informar sobre el cambio climático?

–Hubo momentos en los cuales cierto tipo de información y cómo se trasladaba generaba un cierto desapego y un poco de alejarse del asunto. Ha pasado recientemente algo parecido con el tema del colapso de la corriente termohalina, la corriente de retorno del Atlántico, donde algunos medios que han malinterpretado algunas declaraciones de algunos científicos y han titulado como que puede haber un colapso de esa corriente y que se traduciría en que entraríamos en una glaciación en Europa.

–Menuda barbaridad.

–Claro. Es algo terrible porque no hay nada ahora mismo que apunte hacia eso. No existe ningún estudio científico que ofrezca ningún tipo de probabilidad a ese tipo de fenómenos. Sí que es cierto que hace un poquito de daño porque claro es como que dijisteis esto y luego no pasó nada. Quién dijo qué, cuándo se dijo, etcétera. Hay que mirar siempre las fuentes. Como tú dices, sí que hubo retrocesos en la comunicación por pérdida de credibilidad temporal pero yo también creo que donde crece el negacionismo y esos mensajes es fundamentalmente en el entorno digital.

–A lo mejor interesa que ese sea el medio para difundirlo.

–Hay estudios sobre cuanta gente está preocupada por el cambio climático y con porcentajes altísimos con más del 80 por ciento. Estoy seguro de que aunque hay gente que tenga ciertas dudas, desde luego no ponen en duda la evidencia científica. Puede haber ciertas dudas personales y ciertas esperanzas pero la gente no va negando el cambio climático por la calle. Se ha convertido también en una herramienta política, la verdad.

–¿Somos los gallegos descreídos al respecto o en eso también estamos estigmatizados por la fama?

–Yo creo que en Galicia sí que se cree. Por mi experiencia te puedo decir que la gente gallega tiene buen criterio y observa sus propios lugares. Me refiero por ejemplo a los que viven en contacto con la naturaleza y con el rural. Ellos mismos son los que observan los cambios. Observan que las cosechas no son iguales y que pasan cosas diferentes. De todas maneras tenemos la suerte de que quizás en Galicia el calor tan intenso que se vive en otras zonas de España no es ni mucho menos evidente y tampoco es tan dramática la situación de la sequía ni mucho menos. Pero aún así la gente con la que he podido hablar me cuentan que sí que observan diferencias en la floración, en la época en que plantaban una cosa y florecía y germinaba. Y, claro, no hay mejor cosa que la observación propia para creerte las cosas. Te das cuenta de que eso antes no pasaba y eso es importante.

Suscríbete para seguir leyendo