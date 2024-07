Los peligros de la “prostitución 2.0”

Todos nosotros tenemos un teléfono móvil y la mayoría, también redes sociales. Hasta aquí todo parece normal. El problema comienza cuando a través de estas aplicaciones ocurre lo que se conoce como captación. Mucho más sobre este tema explicó Mabel Lozano ayer en una conferencia de la primera jornada del XIX Curso de Verán de Igualdade de Lalín, que se desarrolla hasta el viernes en el Salón Teatro del Auditorio Municipal.

La directora cuenta que a través de la inteligencia artificial, es decir, de redes sociales como Instagram, Tik Tok o Facebook, es como los proxenetas captan a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Esto se conoce como trata, que no fue considerada un delito hasta el 2010. Y que ocurre con ello, pues que lleva aparejada la prostitución y la prostitución 2.0. “Son tres conceptos que no pueden existir el uno sin el otro”, comenta Mabel durante su intervención.

Si antes a las mujeres se les engañaba con que al llegar al país de destino iban a comenzar una vida mejor, ahora ya no es necesario. No hace falta que les cuenten mentiras porque su situación es tan desesperante, que no les queda más alternativa que ser captada. Puede parecer que la historia no haya cambiado mucho en las últimas décadas, pero, es diferente cuando entran las nuevas tecnologías.

Mabel narra por lo que pasan estas mujeres en su llegada a los pisos de los proxenetas. “En cuanto llegan las desnudan, les hacen fotos y las filman. Es una forma de coacción brutal”. Ese es el peligro de generar contenido sexual, que puede ser objeto de extorsiones. Y tal y como reconoce Mabel: “Un vídeo, una vez se pone en línea, jamás se vuelve a recuperar y en internet hasta los malos parecen buenos”.

A partir de aquí es cuando comienza la prostitución 2.0, que se realiza mediante fotos o videos. Puede que haya mujeres que hayan llegado hasta este punto como una forma de ganar dinero rápido. Y es que, ¿quién no ha oído hablar de lo que se gana por subir contenido a Onlyfans? Puede parecer una solución rápida y en la que es fácil entrar, el problema es cómo salir. Mabel resume todo esto en una frase: “la prostitución ya no está en la calle, ahora está en la web”.

Sex-dolls y BDSM

Mabel no fue la única ponente en esta primera jornada, también lo hizo Lydia Delicado Moratalla. La secretaria de la Red Académica Internacional de Estudios de Prostitución y Pornografía centró su conferencia en la pornificación de la sociedad y en la violencia sexual misoginia de esta. “En cualquier base de datos en la que consultemos qué páginas tienen mayor tráfico, nos encontramos con que las grandes plataformas de pornografía están dentro de las grandes tecnológicas”. Así arrancaba su intervención Lydia, quien asegura que estás páginas pornográficas han tenido el poder de infiltrarse en lugares que no están destinados a ellas.

Lydia Delicado, una de las ponentes de la jornada. / | // BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Como dato, esta experta también aporta que España se sitúa entre uno de los 20 países del mundo con mayor tráfico sobre pornografía y que quienes más la consumen son varones de entre 45 y 55 años. Pero, ¿cómo ha llegado la pornografía a nuestras vidas? Una de las formas ha sido a través de la infiltración de esta en la cultura. Empieza a aparecer en los 70 la crueldad contra las mujeres como una forma de entretenimiento. Y a la par, se empiezan a realizar campañas, en Estados Unidos, en su contra.

El abanico de pornografía al que se puede acceder es muy extenso por eso, Lydia decide acotarlo a las sex-dolls y al BDSM. Sobre el primer concepto, hay que señalar que las sex-dolls son lo que se conoce como muñecas sexuales. La ponente pone como ejemplo a Harmony, que además está robotizada por lo que se puede hablar con ella, elegir que tipo de experiencia quieres vivir, e incluso realiza ligeros movimientos con la cabeza.

“Su llegada ha creado muchos relatos en lo que los consumidores comparten sus pornografías y relatos orales a través de Youtube, Instagram o en foro... Hablan de las muñecas como si fueran mujeres y viceversa”, manifiesta Lydia. Y es que la experta explica que este producto se vende como “la mujer ideal, con la idea del sometimiento al hombre”.

El otro tema a tratar fue el BDSM. La profesora de la Universidad Pública de Navarra explica que esta práctica suele estar unida a insultos y al uso de instrumentos de tortura hacia las mujeres, pero también reconoce que hay sectores hegemónicos que están a su favor. Para que todos podamos entender en cuales son sus bases, Lydia decide leer la retórica de esta práctica y luego dar su opinión.

En el BDSM aparece recogido que se trata de una sexualidad abiertamente pactada y que son prácticas que se consienten. También se define como un “juego erótico de poder” en el que “la idea de la superioridad o inferioridad en las personas se puede gozar”. Para Lydia el BDSM no deja de ser “un agente cosificador de los roles de género en el que se establece un modelo de relación íntima que propone una jerarquía. Algo que dista mucho de la idea del feminismo, que lo que quiere es romper con ello”.

Lydia muestra su clara disconformidad con esta práctica pero por si a alguien le quedara alguna duda, termina su intervención diciendo. “Esta idea extrema de la instrumentalización de las personas es deshumanizante. El BDSM anima a crear un marco cultural concreto que incluye la autocosificación. Se dice que es un pacto consentido y que eso elimina cualquier tipo de violencia, pero, ¿podemos consentir el sometimiento?”. Ahí nos deja la duda.

Una Galicia más feminista y diversa

La directora general de Promoción da Igualdade de la Xunta, María Quintiana Pérez acudió a la inauguración del Curso y destacó la contribución de este en la construcción de una Galicia más feminista y diversa. Durante su intervención, la directora general reconoció esta cita como un espacio referente a nivel autonómico y nacional, además de necesario. Quintiana también quiso hacer mención a la dedicación y el esfuerzo del equipo organizador, así como la capacidad de lucha, persistencia y convicción de toda la comunidad de profesionales que trabajan para seguir abriendo puertas por la igualdad.

La jornada de inauguración se cerró ayer con una charla sobre criminalidad sexual, impartida por María del Carmen Rebolledo Olmedo, fiscal de Pontevedra y con otra sobre la pornoadicción, impartida por el periodista Jorge Gutiérrez. Hoy habrá cuatro nuevas ponencias a partir de las 10:00 horas, en el Salón Teatro del Auditorio de Lalín. La jornada comienza con la catedrática de Derecho en la Universidad de Cádiz Penal María Alcalé Sánchez, que tratará el tema de la ciberviolencia. La jornada de por la mañana la cierra el historiador Iván Gómez Beltrán que hablará sobre ‘Masculinidades’. A partir de las 16:00 horas le llega el turno a Lionel Delgado, doctor en sociología cuya ponencia tratará sobre la ‘Manosfera’. Este segundo día del curso lo clausura Octavio Salazar, catedrático en Derecho Constitucional que hablará sobre ‘Desmontar la masculinidad, construir la equivalencia’