El comercio estradense hace aguas en la campaña estival

“El peor parón comercial de los últimos años”. Así describe el presidente de la Asociación de Comerciantes de A Estrada (ACOE), Alfredo González,el estado actual del comercio local. Y es que a pesar de estar ya en pleno verano, el tiempo característico de esta estación parece haberse ido tan rápido como apareció, dejando paso a un clima de lluvias y temperaturas más suaves que las que suelen darse en el período estival, lo que también afecta a la época de rebajas que está en marcha.

“Al igual que hace dos años ayudó mucho el tiempo, ahora mismo están las ventas por los suelos. Y en las rebajas no está funcionando la nueva mercancía por culpa de este tiempo, así que es otro problema por encima de los que ya existen”, declara González. Algo similar denuncian varios comercios textiles afectados por lo que está ocurriendo. Es el caso de Calzados A Esquina, histórica zapatería del centro estradense que da nota del cambio en cuanto a consumo causado por la meteorología.“En vez de calzado de verano, estamos vendiendo deportivos. Este verano está siendo catastrófico, ya que el tiempo no ayuda”, declaran.

Muy parecido es lo que se comenta desde la cadena Inside, que tras un mal mes de junio ven como poca gente acude a las tiendas locales debido al mal tiempo, mientras que en Carolain Kids dan ya por perdida la campaña veraniega: “Si no vendes la mercancía en la primer quincena de julio, es difícil que lo hagas en agosto, y los extranjeros que compran lo hacen ya para el resto del año. Así que no vas a descontar lo que no has vendido ahora”, declaran desde el establecimiento. Datos más positivos llegan desde Mi Vestidor Azul ya que, a pesar del mal tiempo y la desaceleración de las rebajas en la última década, han podido capear el temporal. “No son las rebajas de hace 10 años, pero vamos bien. Tenemos momentos mejores y peores en base al tiempo que hace, pero llevamos buenas ventas con respecto al año pasado”, apuntan.

Para colmo de males, esta crisis no es algo exclusivo de las últimas semanas. Y es que el golpe a las rebajas vino precedido de otro similar a las campañas primaverales, ya que el tiempo tampoco acompañó en la antesala del estío. “Semana Santa era un punto fuerte, porque padres y padrinos compraban ropa a los críos. Y fue penoso, ya que apenas se vendía un pantalón”, cuentan desde Carolain Kids.

Al igual que en esta tienda de moda infantil, en A Esquina e Inside esperaban que el verano y las rebajas ayudasen a contrarrestar ese bache, pero el mal tiempo ha trastocado dichos planes. “La gente entra pidiendo más chaquetas, jerséis o sudaderas que ropa de rebajas”, cuentan desde éste último local.

Así pues, la esperanza para recuperarse recae ahora en varios factores. Si bien en Calzados A Esquina aún ven posible hacerlo en verano si llega un tiempo de calor prolongado, Carolain Kids pone sus esperanzas en la “Vuelta al Cole” y la temporada otoñal, mientras que la ACOE da estas ventas por perdidas y pone sus esperanzas en poder salvar parte de la campaña con buenas ventas hasta mediados de agosto.

El foco ahora se pone en cómo proceder para evitar que el problema vaya a mayores. Dada no solo la rareza de este verano sino la de los últimos años en todas las estaciones, desde Carolain Kids se cuestionan si el enfoque tradicional de campañas de temporada funciona, estimando que esa estrategia no se corresponde con lo que está ocurriendo con la meteorología.“La ropa ahora es atemporal y no debería enfocarse en campañas, ya que no hace ni mucho calor ahora ni tanto frío en el invierno. Ni algo muy gordo, ni algo muy fresco”, declaran.

Por su parte, desde la ACOE señalan que si bien el tiempo es un factor importante no es el único y también apuntan a un cambio en los hábitos de consumo. “La gente prefiere hacer otras cosas, como viajar de manera más intensiva. Y esto se da a nivel mundial”, cuenta González aludiendo a algo que afecta no solo al textil sino a todos los sectores –a excepción de lo relacionado con bodas, bautizos y comuniones–, tanto en comercios físicos como en línea, donde denuncia que “están bajando las ventas todavía más, a un nivel dramático en toda Europa”. De esta forma, alerta de una posible aguda incidencia en materia laboral de no tomarse medidas.“La administración no ayuda, y los cientos de miles de puestos de trabajo que tiene el comercio no van a ser sustituidos y no van a recuperarse”, concluye el presidente de la ACOE.

