Unha canteira que pisa forte

Iván Vilar Otero aloitou este ano tanto no curro do domingo como no de onte, luns. Ten 17 anos e dende hai dez forma parte da Rapa das Bestas retirando os poldros da area, aínda que non foi ata hai catro anos que deu o paso á primeira división, a de aloitar cos maiores. É veciño de Sabucedo e vive en contacto cos cabalos todo ano, polo que, lonxe de sentir medo no curro, síntese arroupado. Para el, o sentimento que mellor describe esta loita corpo a corpo co animal é “adrenalina” e “o momento que levas agardando todo o ano”. Vilar desenvólvese con soltura no curro, non se lle ve titubear, pero recoñece que “é todo cuestión de práctica” e que aínda ten máis por aprender. Por outra banda, se ben este non era o seu debut aloitando, si o era coas tesoiras, pois o exercicio de rapar, no sentido literal da palabra, resérvaselle aos veteranos; mais este luns este mozo xa tivo a oportunidade de cortar as súas primeiras sedas.