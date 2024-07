“Se puede comer sano en un restaurante, hay que disfrutar de la comida y socializar”

La época estival era, hasta ahora, una de excesos. Las vacaciones se traducen en más salidas y, generalmente, relajación en los hábitos alimenticios. Mientras que, por otra parte, también aumenta la preocupación por el estado físico, ya que el cuerpo se encuentra más expuesto. Al menos, esta era la opinión estandarizada en el pasado. Aunque ahora, la nutricionista Clara Torres nos explica que esa tendencia está cambiando y que lo que prima en la actualidad es, sobre todo, sentirse sano y a gusto con uno mismo. Para conseguirlo, y para sacar el máximo partido a los alimentos de temporada, la experta ofrece en las siguientes líneas una serie de consejos.

–El verano suele ser una época de excesos, ¿nota que lleguen casos a su consulta preocupados por este tema?

–Lo cierto es que las cosas han cambiado un poco. Si bien es verdad que se sale más y se come fuera con más regularidad, intento transmitir a mis pacientes que no pasa nada por disfrutar de la comida y socializar. Se puede comer sano en un restaurante, hay muchas opciones para mantener un buen balance nutricional aunque no seas tú quien cocine el plato. Con todo, es verdad que algunos pacientes temen por el impacto que las vacaciones pueden tener en su rutina.

–¿Es cierto que durante las vacaciones se sube de peso?

–Depende de cada caso, es imposible dar una respuesta universal. Por un lado, puede que se relajen las dietas, pero también el calor y el hecho de estar más activo ayuda a que sea más fácil mantenernos en forma. Algunas personas llegan en septiembre y se sorprenden de que la báscula no haya variado porque piensan que no han respetado la dieta. Normalmente, cuando esto ocurre es por lo que mencionaba. Se sale más, se hacen más actividades al aire libre, debido al calor se opta por opciones más ligeras para las comidas... todo esto influye.

–¿Qué recomienda para mantener un buen balance nutricional durante la temporada estival?

–Es muy importante incorporar legumbres a nuestros platos. Como decía, en verano se prefieren comidas ligeras, generalmente ensaladas. Pero eso no significa que tengamos que reducirnos a la típica lechuga o el tomate. Hay un sinfín de alternativas con legumbres cocidas, como lentejas o garbanzos. Además, hago mucho hincapie en que se saque provecho de los productos de temporada. El verano es la época del pescado azul, como la sardina o la sarda, que contienen una grasa muy beneficiosa y que el resto del año no se puede encontrar con la misma facilidad.

–Mencionaba antes que la relación con la nutrición y el peso ha cambiado. ¿Puede profundizar más en el tema?

–Por supuesto. Con esto a lo que me refería es que, si bien sigue existiendo esa preocupación por perder peso justo antes de que empiece el verano, cada vez es menos frecuente. Lo cierto es que ahora la gente acude a nosotros no por una cuestión estética, sino porque desea mantenerse saludable y necesita pautas o orientaciones para hacerlo. Entender la nutrición como una forma de encontrarse mejor con uno mismo hace que sea más fácil que se siga de forma constante la dieta, y así llegan los resultados.

–Para finalizar, ¿qué nos puede contar de las dietas milagro, que se viralizan durante el verano?

–Lo más importante es recalcar que no son efectivas. Nuestra esperanza es que cada vez se recurra menos a estos recursos para perder peso, pero todavía hay gente que lo hace. Algunas de las más comunes son las de comer solo un alimento, como la piña, o reducir la cena a un yogur. A estas personas les diría que el peso que pierden no es grasa, sino masa muscular. La grasa no se pierde en dos días, ni en una semana, que es lo que se busca con estas dietas. Por si esto fuese poco, existe el efecto rebote, que básicamente consiste en que al poco tiempo de dejar las restricciones alimenticias se recupera el peso perdido e incluso más, porque el cuerpo entra en modo ahorro cuando ve que no llega a las 1.000 caloría diarias, por lo que de lo que recibe, no desperdicia nada.