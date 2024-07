“Visión de futuro e respecto polo pasado”

En alemán, “Friedhof” é a palabra que denomina os cemiterios, pero literamente significa “campo de paz”. E Campos de Paz é tamén o nome dun camposanto en Medellín, Colombia, no que as tumbas comparten máis de 22 hectáreas con zonas para o deporte, a lectura e o xogo, e tamén con esculturas que simbolizan o paso (ou a unión) da vida e a morte, como un barqueiro en lembranza de Caronte, a personaxe da mitoloxía grega que leva en barca ás almas dos defuntos ó Hades.

Modelo de nichos do novo camposanto. / Bernabé/Javier Lalín

O alcalde, José Crespo, tiña unha idea similar para a ampliación da Romea, que estaba xa ó seu límite de capacidade, con 5.000 sepulturas construidas.“Díxenlles a Martín Toimil e Abel Mato que quería un cemiterio que sexa un parque”. Martín Toimil e Abel Mato son o arquitecto e arquitecto técnico de Promove, a firma responsable de que agora A Romea sexa A Fraga do Alén, unha zona na que se poderán construir nichos (iso si, todos iguais para aparcar tamén dunha vez o feísmo urbanístico trala vida), pero tamén descansar na carballeira ou incluso acudir a concertos como o recital que deu onte a poetisa Elba Pedrosa antes e despois das intervencións de políticos e empresas vinculadas a un proxecto que rematou onte e que representa “unha visión de futuro e un respecto polo pasado”, en palabras de Diego Vilariño, de Grupo Vilariño, a firma que executou os traballos.

A ampliación dispón de varias láminas de auga. / Bernabé/Javier Lalín

O rexedor lembrou a longa tramitación dunha obra que seguro que opta a premios de arquitectuta: cando o actual conselleiro de Educación, Román Rodríguez, era edil de Urbanismo, comezouse a pensar nesta ampliación. Estando aínda Rodríguez de edil fixéronse as expropiacións. E neste úlltimos dous mandatos houbo que conseguir os permisos e toda a documentación do camposanto, construido na década dos anos 80 pero que non se rematara de tramitar varias décadas atrás ante o Gobernador Civil.

Dúas persoas pasean xunto á capela. / Bernabé/Javier Lalín

“Agora, vai estar en perfecto estado de revista”, anuncioulles Crespo ós políticos e ós veciños presentes, posto que o camposanto contará cun enterrador e tamén se establecerá unha cota para o seu mantemento, como se fai xa en varias cidades. Mañá luns haberá unha reunión coas persoas interesadas en reservar espazos (un nicho, tres, seis, nove ou seis con capela no medio), pero A Fraga do Alén dispón tamén de columbarios e nun futuro ofrecerá ademais espazos para biournas: as cinzas van nunha urna biodegradable que se soterra e sobre a que se adoita plantar unha árbore, como símbolo dese ciclo da morte e a vida.

Momento da descuberta da placa co nome do camposantoFraga do Alén. / Bernabé/Javier Lalín

Fomento do galego

Crespo tamén adiantou que se vai facer unha ordenanza para fomentar emprego do idioma galego nas lápidas e nos ramos e coroas de flores. A Fraga do Alén está pensada para catro fases, e cando só quede unha, “haberá que pensar noutra ampliación”, engadiu o rexedor. A idea é que “cando pase un século, que digan que houbo unha corporación que se preocupou por ter un dos bos cemiterios de Galicia”, concluiu o munícipe.

A capela está revestida de acero corten, o mesmo material que se empregou na cruz. / BERNABE/JAVIER LALIN

Falabamos de Román Rodríguez como político vinculado nos inicios a este proxecto. Onte acudiu á inauguración e gabou a proposta da empresa Promove tras ese desexo de Crespo, logrando un “diseño atractivo, sorprendente e innovador”. Martín Toimil Mato explicou detalles deste espazo: hai unha área de xogos, unha lámina de auga onda o escenario, camiños que se adaptan ás árbores e colocaranse paneis solares nalguns nichos para que o camposanto sexa autosuficiente a nivel de enerxía. Destaca tamén a capela revestida de acero corten e a cruz do mesmo material. Todo o conxunto ofrece un “espazo reflexivo e acolledor que homenaxea ós nosos seres queridos”, un concepto que mencionaron tanto Diego Vilariño como Román Rodríguez.

A Fraga do Alén foi posible grazas a unha axuda de 1,3 millóns de euros do programa provincial ReacPon. Os outros 400.000 foron aportados polo Concelo. Onte acudiu ó acto inaura o presidente da Deputación, Luis López, que ademais celebraba un ano da súa toma de posesión no cargo. Recalcou que esta obra nace da colaboración e dun proxecto “debidamente plantexado”. Incidiu na boa idea de que Lalín teña unha concellería de Cemiterios e gabou que A Fraga do Alén fose deseñada e construida por empresas de ámbito local e comarcal.